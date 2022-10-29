Cartórios - 29/10/2022

COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Lucélia Aparecida Usberti de Souza – OFICIALA INTERINA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da empresa SUZANO S.A., nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR o Sr. CARLOS SOUZA DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 579.280.707-82, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 3.065 do Lº 02, denominado Fazenda Córrego da Praia, cadastrada no INCRA sob o nº 326.038.001.066-9, neste Município de Conceição da Barra-ES, confrontante do imóvel da qual a supra citada empresa ‘figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Rua Barão de Thimbuy, 25, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS (prazo prorrogado nos termos do Provimento nº 94/2022 e Provimento nº 129/2022, do CNJ), contados da data da publicação deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DO CONFRONTANTE notificado. Conceição da Barra – ES, 29 de Outubro de 2022. LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Rua Barão de Thimbuy, 25, Centro, Conceição da Barra/ES

