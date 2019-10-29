Cartórios - 29/10/19

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ALDAIR SOUZA SIQUEIRA ME - CNPJ: 06.051.125/0001-27 WILLIAN DA CONCEIÇÃO SILVA - CPF: 167.681.337-30 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 29 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 28 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

EHTV COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - CNPJ: 33.291.883/0001-95 Protocolo: 1120074 GILMAR DEORCE DE MORAIS (PIN3) - CPF: 081.465.847-48 Protocolo: 1120078 MEGAFORT DIST. E IMP. E EXP. L - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1120052 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 30 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 28 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina  ES, 29 de outubro de 2019. Prezado (a) Senhor (a): IZAILDO BLANK e s/m NATÁLIA HUFNER BLANK. Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, sob o protocolo nº35883, com os seguintes dados: REQUERENTE: LORIVALDO BLANK, brasileiro, solteiro, não vivendo em união estável, titular da carteira de identidadenº 1.100.361 SSP-ES e CPF nº 031.060.077-45;IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terra rural, situada em Luxemburgo, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina  ES, medindo 15.03,37ha (quinze hectares, três ares e trinta e sete centiares), ou seja, 150.337,00m² (cento e cinquenta mil e trezentos e trinta e sete metros quadrados), com perímetro de 1.878,329m.MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:Matrícula 168 do Livro 2-A. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Francisco Bandeira e Fredolina Blank Bandeira. CONFRONTANTES:limitando-se com terras pertencentes ao próprio requerente,LorivaldoBlanke outros (Matrícula 4.958 do Livro 2-Z), Espólio de Francisco Bandeira eFredolinaBlank(Matrícula 168 do livro 2-A), Igreja Gnóstica Universal (posse), João Pereira da Silva e Mercedes Maria Maestrini da Silva(Matrícula 2.013 do livro 2-I),IzaildoBlank e outros, (Matrícula 4.958 do livro 2-Z). MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Tendo em vista que V.Sa. consta como confrontante do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica o mesmo NOTIFICADO do pedido formulado. O transcurso do prazo de 15 (quinze) dias corridoscontados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação,ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião de bem imóvel (Art.10, § 5°, Provimento 65/2017 do CNJ). Certifico que encontrei o Sr. IZAILDO BLANK e sua esposa NATALINA HUFNER BLANK, nos endereços fornecidos pelo usucapiente e contantes em arquivos desta serventia, na data de 27 de Outubro de 2019 (27/10/2019), aproximadamente às 15:00 horas, porém estes, recusaram-se a receber a intimação, razão pela qual determino que seja feita a intimação por edital, na forma do §13 do art.216-A da Lei 6.015/73.Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, sob o protocolo nº35883, com os seguintes dados: REQUERENTE: LORIVALDO BLANK, brasileiro, solteiro, não vivendo em união estável, titular da carteira de identidadenº 1.100.361 SSP-ES e CPF nº 031.060.077-45;IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terra rural, situada em Luxemburgo, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina  ES, medindo 15.03,37ha (quinze hectares, três ares e trinta e sete centiares), ou seja, 150.337,00m² (cento e cinquenta mil e trezentos e trinta e sete metros quadrados), com perímetro de 1.878,329m.MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:Matrícula 168 do Livro 2-A. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Francisco Bandeira eFredolinaBlank Bandeira. CONFRONTANTES:limitando-se com terras pertencentes ao próprio requerente,LorivaldoBlanke outros (Matrícula 4.958 do Livro 2-Z), Espólio de Francisco Bandeira eFredolinaBlank(Matrícula 168 do livro 2-A), Igreja Gnóstica Universal (posse), João Pereira da Silva e Mercedes Maria Maestrini da Silva(Matrícula 2.013 do livro 2-I),IzaildoBlank e outros, (Matrícula 4.958 do livro 2-Z). MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15(quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES.Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove(29/10/2019). Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): LEANDRO DE SOUZA DA SILVA, CPF nº 147.508.684-93 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 29-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 28 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã

EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina  ES, 29 de outubro de 2019. Prezado (s):Francisco Bandeira e Fredolina Blank Bandeira ou seus herdeiros. Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, sob o protocolo nº35883, com os seguintes dados: REQUERENTE: LORIVALDO BLANK, brasileiro, solteiro, não vivendo em união estável, titular da carteira de identidade nº 1.100.361 SSP-ES e CPF nº 031.060.077-45; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terra rural, situada em Luxemburgo, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina  ES, medindo 15.03,37ha (quinze hectares, três ares e trinta e sete centiares), ou seja, 150.337,00m² (cento e cinquenta mil e trezentos e trinta e sete metros quadrados), com perímetro de 1.878,329m. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:Matrícula 168 do Livro 2-A. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Francisco Bandeira e Fredolina Blank Bandeira. CONFRONTANTES:limitando-se com terras pertencentes ao próprio requerente, Lorivaldo Blank e outros (Matrícula 4.958 do Livro 2-Z), Espólio de Francisco Bandeira e Fredolina Blank (Matrícula 168 do livro 2-A), Igreja Gnóstica Universal (posse), João Pereira da Silva e Mercedes Maria Maestrini da Silva (Matrícula 2.013 do livro 2-I), Izaildo Blank e outros, (Matrícula 4.958 do livro 2-Z). MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Tendo em vista que V.Sa. consta como titular do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica o mesmo NOTIFICADO do pedido formulado. O transcurso do prazo de 15 (quinze) dias corridoscontados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação,ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião de bem imóvel (Art.10, § 5°, Provimento 65/2017 do CNJ). Certifico que não foi encontrado na localidade do imóvel, assim como, nos endereços fornecidos pelo usucapiente e constantes em arquivos desta serventia, o inventariante ou qualquer herdeiro que pudesse representar o Espólio de Francisco Bandeira e Fredolina Blank Bandeira, após diversas tentativas de intimação, razão pela qual determino que seja feita a intimação por edital, na forma do §13 do art.216-A da Lei 6.015/73.Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.