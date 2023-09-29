Cartórios - 29/09/2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do DOMINGOS MARTINS CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados ou se encontrarem em local incerto ou não sabido, com base no artigo 256 da Lei nº 13.105 03/2015 a pessoas de; JULIO MARCOS FREITAS BORGES, sem endereço fixo no Brasil, e atualmente morando no EUA. NOTIFICO-O, para tomar ciência da Notificação descrita no R. 6402 do Livro B-30. O mesmo tomou ciência por meio eletrônico utilizando o número informado pelo requerente, e não se pôs a efetivação do registro de retificação de área, a presente publicação do edital se faz necessário para atender o artigo 256 da lei 13.105 de 03/2015, à Vossa Senhoria a poderá comparar ou instituir representante para comparecer à este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 26 (vinte e seis) de Setembro de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam







CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial Substituto do Registro de Imóveis da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por ELVIRA MARIA BARROSO VARGAS CAMPOS, brasileira, nascida em 02/05/1944, filha de José Francisco de Almeida Vargas e Elza Barroso Vargas, portadora da carteira de identidade n° 04273437-6 IFP/RJ, expedida em 10/06/1977, inscrita no CPF/MF sob o n° 037.750.957-48, viúva — declarando não ser convivente em união estável, aposentada, atualmente residente na Rua Otília de S. Ferreira, n° 68, casa 5, Lia Marcia, Bom Jesus do Itabapoana - RJ, CEP.: 28.360-000; --- referente a IMÓVEL urbano constant de uma casa residencial com 180,79m2 de área construída, área útil de 68,46m2 e respective terreno medindo um total de 398,00m2 (trezentos e noventa e oito metros quadrados), situado na Rua Dr. José Fernandes Medina, n° 98, centro, na cidade de São José do Calçado—ES, CEP.: 29.470-000, inscrito na Prefeitura sob “ 01.01.056.0005.001, confrontando pelo lado direito corn Manoel Chaves de Moraes (n° 110), pelo lado esquerdo com Levino Cariolano de Castro Aguiar (n° 86), fundos com terreno da Prefeitura Municipal de São José do Calçado — ES e frente para a rua Dr. José Fernandes Medina. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 20 de setembro de 2023. O referido é verdade e dá fé. Frederico Harley Fonseca Hewitt- Oficial do Registro de Imóveis Substituto.







CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial Substituto do Registro de Imóveis da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc. FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por PEDRO CARLOS DE ALMEIDA casado com a Sra. FÁTIMA HELENA DOMINGUES DE ALMEIDA, referente a Terreno urbano, situado loteamento José Hermenegildo Domingues em São José do Calçado, ES, medindo 1.205,34 m2, confrontando com Pedro Carlos de Almeida, Rua Antonio Jorge Brasil, e Maria José Domingues Figueiredo. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 22 de setembro de 2023. Frederico Harley Fonseca Hewitt- Oficial do Registro de Imóveis Substituto.

