Cartórios - 29/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.343, com os seguintes dados: REQUERENTE: DAVID MARCIANO TRANCOSO e VALDEMIRO DOS SANTOS TRANCOSO, brasileiro, casado, lavrador, residente neste Município; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de terra legitimada, medindo 15 hectares, situado no lugar denominado Ribeirão dos Pardos, neste Município de Santa Leopoldina - ES, limitando-se com terras de Thomaz Anhert, por uma linha aberta, Henrique Kalott, Bernardo Trancoso, também por uma linha aberta e com terras de Gustavo Hufner, contendo benfeitorias constantes de uma pequena casa de moradia, assoalhada, coberta de taboinhas, capoeiras e pouca mata. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Matrícula Nº 6.114 do Livro 3-K. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: ETELVINO TRANCOSO, JUVENAL TRANCOSO e DOMINGOS MATHIAS TRANCOSO. CONFRONTANTES: Fabrício Venusto de Paula e Erika Foeger de Paula; Adenilson Zambalde; Robert Taylor da Silva Balcacer; Rubens Tartaglia; Maria Sônia de Vargas Trabach; Izair Clóvis Vervloet. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES, ou pelo telefone: (27) 3266-1058. Aos vinte e quatro dias do mês de Março de Dois Mil e Vinte e Um (24/03/2.021). Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.