Cartórios - 29/08/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MURILO ANDRADE LEMOS - CPF: 993.638.795-34 EDVALDO DOS SANTOS VIANA - CPF: 005.197.107-03 RICARDO MAFRA MELO ME - CNPJ: 39.272.729/0001-52 IGREJA BETEL - CNPJ: 09.475.080/0001-06 MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA ME - CNPJ: 00.884.611/0001-40 ANGELO FAUSTINO - CPF: 409.431.197-15 LUCIA MARIA NERIS DA SILVA - CPF: 998.357.117-04 MARIA DAS NEVES PIAO - CPF: 989.410.037-68 GLAUCIO ANTUNES BELMONT - CPF: 478.920.217-87 ELSON MODESTO DA SILVA - CPF: 811.611.236-87 GABRIEL HENRIQUES DE AVILA JUNIOR - CPF: 110.744.437-30 GUILHERME CAMPOS SALVINO - CPF: 167.447.687-60 KATIA GOMES COITINHO - CPF: 017.409.777-85 ESIO JOSE BARBOSA MARCHIORI FILHO - CPF: 071.328.927-97 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 31 de agosto de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 28 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã