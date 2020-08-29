Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cartórios

Cartórios - 29/08/2020

Redação de A Gazeta

29 ago 2020 às 01:00

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 29/08/2020

Tamanho do arquivo: 41kb
Baixar

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MURILO ANDRADE LEMOS - CPF: 993.638.795-34 EDVALDO DOS SANTOS VIANA - CPF: 005.197.107-03 RICARDO MAFRA MELO ME - CNPJ: 39.272.729/0001-52 IGREJA BETEL - CNPJ: 09.475.080/0001-06 MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA ME - CNPJ: 00.884.611/0001-40 ANGELO FAUSTINO - CPF: 409.431.197-15 LUCIA MARIA NERIS DA SILVA - CPF: 998.357.117-04 MARIA DAS NEVES PIAO - CPF: 989.410.037-68 GLAUCIO ANTUNES BELMONT - CPF: 478.920.217-87 ELSON MODESTO DA SILVA - CPF: 811.611.236-87 GABRIEL HENRIQUES DE AVILA JUNIOR - CPF: 110.744.437-30 GUILHERME CAMPOS SALVINO - CPF: 167.447.687-60 KATIA GOMES COITINHO - CPF: 017.409.777-85 ESIO JOSE BARBOSA MARCHIORI FILHO - CPF: 071.328.927-97 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 31 de agosto de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 28 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados