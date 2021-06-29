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Cartórios - 29/06/2021

Terça-feira

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 01:00

Publicado em 

29 jun 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

29-06-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios - 29/06/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO (1ª Publicação) HIGOR DE AS ALMEIDA, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Ecoporanga/ES, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, de conformidade com o disposto no art. 216-A, §§2º e 13º da Lei 6.015/73 e art. 11 do Provimento CNJ nº 65/2017, e em especial a ANTÔNIO SANTA ROSA e PATERNIÂNO SANTA ROSA, a pretensão de ver declarada a propriedade de um imóvel por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, que tramita na Serventia com os seguintes dados: a. REQUERENTE(S): PALMERINO LEITE DA SILVA, brasileiro, aposentado, portador do RG nº 272.620-SSP/ES, CPF nº 084.737.657-53, e a sua esposa ROSA BATISTA DA SILVA, brasileira, aposentada, RG nº 1.249.491-SSP/ES, CPF nº 101.246.727-95, casados aos 29/12/1951 sob o regime da comunhão de bens, residentes e domiciliados no Córrego da Onça, distrito de Itapeba, zona rural, Município de Ecoporanga/ES, CEP 29.850-000. b. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel: Sítio Sossego; Local: Terreno situado no lugar denominado afluente braço norte do Rio São Mateus, Distrito de Joassuba, Município e Comarca de Ecoporanga/ES; Área: 301.207,46 m2. Confrontando-se ao norte com Orlando Dal Col e Erineu Dal Col; ao sul com Samara Tigre dos Santos Silva e Robinson Caetano da Silva; a leste com Eliomar Scardua da Silva; a oeste com Dernevaldo Pereira da Silva. Memorial descritivo: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ponto 1, de coordenadas N 7.974.201,24 m e E 325.835,36 m; deste, segue confrontando com Eliomar Scardua da Silva; com os seguintes azimutes e distâncias: 156°56'37" e 169,97 m até o vértice ponto 2, de coordenadas N 7.974.044,85 m e E 325.901,92 m; 157º06'11" e 112,29 m até o vértice ponto 3, de coordenadas N 7.973.941,41 m e E 325.945,61 m; 155°26'51" e 22,59 m até o vértice ponto 4, de coordenadas N 7.973.920,87 m e E 325.955,00 m; 157º54'47" e 93,14 m até o vértice ponto 5, de coordenadas N 7.973.834,57 m e E 325.990,02 m; 156°55'17" e 285,23 m até o vértice ponto 6, de coordenadas N 7.973.572,16 m e E 326.101,83 m; deste, segue confrontando com Robinson Caetano da Silva; com os seguintes azimutes e distâncias: 266°00'50" e 144,93 m até o vértice ponto 7, de coordenadas N 7.973.562,09 m e E 325.957,25 m; 281 °06'04" e 104,33 m até o vértice ponto 8, de coordenadas N 7.973.582,17 m e E 325.854,87 m; 274°34'21" e 206,73 m até o vértice ponto 9, de coordenadas N 7.973.598,65 m e E 325.648,80 m; deste, segue confrontando com Samara Tigre dos Santos Silva; com os seguintes azimutes e distâncias: 277°59'10" e 83,11 m até o vértice ponto 10, de coordenadas N 7.973.610,20 m e E 325.566,49 m; deste, segue confrontando com Dernevaldo Pereira da Silva; com os seguintes azimutes e distâncias: 357º55'58" e 4,70 m até o vértice ponto 11, de coordenadas N 7.973.614,90 m e E 325.566,32 m; 318°21'03" e 184,76 m até o vértice ponto 12, de coordenadas N 7.973.752,96 m e E 325.443,54 m; 329°52'39" e 71,60 m até o vértice ponto 13, de coordenadas N 7.973.814,89 m e E 325.407,61 m; 345°44'51" e 65,33 m até o vértice ponto 14, de coordenadas N 7.973.878,21 m e E 325.391,52 m; 338°15'21" e 46,88 m até o vértice ponto 15, de coordenadas N 7.973.921,76 m e E 325.374,15 m; 316°49'40" e 98,03 m até o vértice ponto 16, de coordenadas N 7.973.993,25 m e E 325.307,08 m; deste, segue confrontando com Orlando Dal Col; com os seguintes azimutes e distâncias: 50°16'46" e 2,02 m até o vértice ponto 17, de coordenadas N 7.973.994,55 m e E 325.308,63 m; 63°10'22" e 103,36 m até o vértice ponto 18, de coordenadas N 7.974.041,19 m e E 325.400,87 m; 64°37'34" e 77,47 m até o vértice ponto 19, de coordenadas N 7.974.074,39 m e E 325.470,86 m; 72°20'07" e 75,82 m até o vértice ponto 20, de coordenadas N 7.974.097,40 m e E 325.543,11 m; 72°44'33" e 114,65 m até o vértice ponto 21, de coordenadas N 7.974.131,41 m e E 325.652,60 m; 72°41'20" e 72,43 m até o vértice ponto 22, de coordenadas N 7.974.152,96 m e E 325.721,75 m; deste, segue confrontando com Erineu Dal Col; com os seguintes azimutes e distâncias: 66°58'32" e 123,44 m até o vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao SGB, Meridiano Central 39° WGr, e encontram-se representadas no Sistema Geodésico, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. PLANTA: c. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS CONFINANTES OU CONFRONTANTES DE FATO COM EXPECTATIVA DE DOMÍNIO: ANTÔNIO SANTA ROSA e PATERNIÂNO SANTA ROSA, proprietários tabulares indicados na Transcrição nº 122, do Livro nº 3, à folha nº 58, aos 09/06/1958, com localização no Rio do Norte, Distrito de Joassuba, Município de Ecoporanga/ES. d. MODALIDADE DA USUCAPIÃO: Extraordinária. e. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: 21 anos. Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam notificados as pessoas indicadas no item “c” a se manifestarem (concordando ou impugnando) quanto ao pedido de usucapião, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da segunda publicação, período em que os autos do procedimento permanecerão no cartório à disposição dos interessados para consulta sob o protocolo nº 28066. Em caso de concordância ou impugnação expressa quanto ao domínio do imóvel, as manifestações deverão ser apresentadas no Cartório (endereço indicado no rodapé). Ficam advertidos que, a ausência de impugnações no prazo estabelecido implica anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Ecoporanga/ES, 16 de junho de 2021. HÍGOR DE SÁ ALMEIDA – Oficial Titular

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