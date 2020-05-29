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Cartórios - 29/05/20

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Redação de A Gazeta

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Publicado em 

29 mai 2020 às 01:00

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 01:00

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Cartórios - 29/05/20

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MIGUEL ALVES - CPF: 489.250.637-00 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 29 de maio de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 28 de maio de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

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