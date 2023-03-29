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Cartórios - 29/03/2023

Quarta-feira

Publicado em 29 de Março de 2023 às 01:00

Publicado em 

29 mar 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

29-03-23 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficial Titular do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeada na forma da Lei, etc., venhoa requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. VITOR ALDO RIBON, CPF/MF: 952.132.017-68, proprietáriodo Imóvel situado à Rua AmaurílioBitti, nº 72,Vinhático, Município de Montanha-ES, Cep:29890-000,a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF).Contrato de Financiamento Imobiliário nº844441267780, garantido por alienação fiduciária, firmado em 28/06/2016, na matrícula 3080, à folha01, do Livro 2, neste Cartório de Montanha – ES.Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude dodevedorfiducianteVITOR ALDO RIBON,não ter sido localizado no endereço indicado. Montanha – ES, 27 demarço de 2023. Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular

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