Cartórios - 29/01/21

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO PEDIDO DE INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA A Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital, na forma da lei, etc, NOTIFICA através do presente edital, nos termos do Art. 213, II, § 3º da Lei 6.015/73, o Sr. JOEL NUNES DE MENEZES, brasileiro, casado, militar reformado, inscrito no CPF sob nº 237.740.457-04, para que tome conhecimento de que foi protocolado nesta Serventia sob o nº 7679 do Lº 1D/REQ 005603.2020.91, em 21/01/2021 o pedido pelo qual FORNECEDORA OCEANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 31.781.818/0001-12, com sede na Rua Piracicaba s/n, quadra 44A, Lotes 2, 3 e 4, Cobilândia, Vila Velha/ES, por seu sócio Jorge Fernando Pries Filho, inscrito no CPF sob o nº 741.324.407-10, o qual solicita INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA, nos termos do Art. 213, II, da Lei n. 6.015/1973, dos Lote 02 (dois), da Quadra 44A, área 195,00m² (cento e noventa e cinco metros quadrados), situado no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES; confronta-se pela frente com a 11ª avenida, pelos fundos com o lote 07; lado direito com o lote 03 e o lado esquerdo com o lote 01, devidamente matriculado sob o nº 1283, no Livro 02, do Cartório de 1º Oficio da 2ª Zona de Vila Velha/ES, de propriedade de FORNECEDORA OCEANO LTDA. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pela arquiteta Eliane Nunes Ferreira, inscrita no CAU/BR sob o nº A50975-2, sob o Registro de Responsabilidade Técnica nº 0000004878961 que encontra-se disponível para consulta neste Cartório. Assim sendo, fica notificado o titular de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, o que implicará anuência ao pedido de inserção de medidas perimetrais e retificação de área, sendo, portanto, reconhecida o pedido, com a competente averbação conforme determina a Lei. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude do notificado não se encontrar no endereço indicado. Vila Velha, 29 de janeiro de 2021 - Em primeira publicação. Oficiala – Liane Persio. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO PEDIDO DE INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA A Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital, na forma da lei, etc, NOTIFICA através do presente edital, nos termos do Art. 213, II, § 3º da Lei 6.015/73, o Srª. ANGELA MARIA GONÇALVES CARASSO, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF sob nº 030.882.467-98, para que tome conhecimento de que foi protocolado nesta Serventia sob o nº 7679 do Lº 1D/REQ 005603.2020.91, em 21/01/2021 o pedido pelo qual FORNECEDORA OCEANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 31.781.818/0001-12, com sede na Rua Piracicaba s/n, quadra 44A, Lotes 2, 3 e 4, Cobilândia, Vila Velha/ES, por seu sócio Jorge Fernando Pries Filho, inscrito no CPF sob o nº 741.324.407-10, o qual solicita INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA, nos termos do Art. 213, II, da Lei n. 6.015/1973, dos Lote 02 (dois), da Quadra 44A, área 195,00m² (cento e noventa e cinco metros quadrados), situado no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES; confronta-se pela frente com a 11ª avenida, pelos fundos com o lote 07; lado direito com o lote 03 e o lado esquerdo com o lote 01, devidamente matriculado sob o nº 1283, no Livro 02, do Cartório de 1º Oficio da 2ª Zona de Vila Velha/ES, de propriedade de FORNECEDORA OCEANO LTDA. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pela arquiteta Eliane Nunes Ferreira, inscrita no CAU/BR sob o nº A50975-2, sob o Registro de Responsabilidade Técnica nº 0 000004878961 que encontra-se disponível para consulta neste Cartório. Assim sendo, fica notificado o titular de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, o que implicará anuência ao pedido de inserção de medidas perimetrais e retificação de área, sendo, portanto, reconhecida o pedido, com a competente averbação conforme determina a Lei. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude do notificado não se encontrar no endereço indicado. Vila Velha, 29 de janeiro de 2021 - Em primeira publicação. Oficiala – Liane Persio. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO PEDIDO DE INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA A Oficiala do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital, na forma da lei, etc, NOTIFICA através do presente edital, nos termos do Art. 213, II, § 3º da Lei 6.015/73, o Sr. SALOMÃO MICHAEL CARASSO, brasileiro, casado, militar reformado, inscrita no CPF sob nº 189.770.067-91, para que tome conhecimento de que foi protocolado nesta Serventia sob o nº 7679 do Lº 1D/REQ 005603.2020.91, em 21/01/2021 o pedido pelo qual FORNECEDORA OCEANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 31.781.818/0001-12, com sede na Rua Piracicaba s/n, quadra 44A, Lotes 2,3 e 4, Cobilândia, Vila Velha/ES, por seu sócio Jorge Fernando Pries Filho, inscrito no CPF sob o nº 741.324.407-10, o qual solicita INSERÇÃO DE MEDIDA PERIMETRAL E RETIFICAÇÃO DE ÁREA, nos termos do Art. 213, II, da Lei n. 6.015/1973, do Lote 02 (dois), da Quadra 44A, área 195,00m² (cento e noventa e cinco metros quadrados), situado no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES; confronta-se pela frente com a 11ª avenida, pelos fundos com o lote 07; lado direito com o lote 03 e o lado esquerdo com o lote 01, devidamente matriculado sob o nº 1283, no Livro 02, do Cartório de 1º Oficio da 2ª Zona de Vila Velha/ES, de propriedade de FORNECEDORA OCEANO LTDA. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pela arquiteta Eliane Nunes Ferreira, inscrita no CAU/BR sob o nº A50975-2, sob o Registro de Responsabilidade Técnica nº 0 000004878961 que encontra-se disponível para consulta neste Cartório. Assim sendo, fica notificado o titular de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, o que implicará anuência ao pedido de inserção de medidas perimetrais e retificação de área, sendo, portanto, reconhecida o pedido, com a competente averbação conforme determina a Lei. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude do notificado não se encontrar no endereço indicado. Vila Velha, 29 de janeiro de 2021 - Em primeira publicação. Oficiala – Liane Persio.