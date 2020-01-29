Cartórios - 29/01/2020
FREDERICO KLAUS DOS SANTOS - CPF: 151.938.597-80 Protocolo: 1135087 INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - CNPJ: 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1135147 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIF E FIL LTDA - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1135090 RONEY DOMINGOS TEIXEIRA - CNPJ: 25.975.670/0001-54 Protocolo: 1135192 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 30 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 28 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
FOX ENGENHARIA LTDA 3 CNPJ: 28.036.583/0001-20
WILLIAN APELFELER DA SILVA 1 CPF: 165.189.407-86
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã