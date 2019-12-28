Cartórios - 28/12/19

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): RENATO DA SILVA CLARINDO - CPF: 752.440.127-20 NEUZA CARDOSO - CPF: 076.490.647-00 MARIVANIA DA CONCEIÇÃO - CPF: 131.507.627-66 JUSCILANDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 031.978.907-10 ROBSON MELGACO SANTOS - CPF: 078.803.007-83 JACKSON COSTA PEREIRA - CPF: 133.630.847-81 MARISE BRUNELLI PEREIRA GAMBARINE - CPF: 102.634.727-01 FABRICIA PEDRUZZI DE OLIVEIRA - CPF: 006.014.995-73 AGILE HOSPEDAGEM E RESTAURANTE - CNPJ: 30.517.265/0001-22 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 30 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 27 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã