Arquivos & Anexos
Cartórios - 28/11/2019
Cartórios
JULIANA DA COSTA MIRANDA - CPF: 097.605.517-13 Protocolo: 1123854 MEGAFORT DIST.IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1123844, 1123845, 1123846 RAFAELA MORAES - CPF: 122.234.587-00 Protocolo: 1123855 ROGERIO FRANCISCO - CPF: 087.894.677-28 Protocolo: 1123918 ROMEU SANCHO PREICILIUS - CPF: 075.806.327-05 Protocolo: 1123917 ROSIMERE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 108.112.767-83 Protocolos: 1123914, 1123915, 1123916 WANDERLEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 025.242.595-28 Protocolo: 1123856 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 29 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 27 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 28 de novembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 27 de novembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): LUCIANA PEREIRA DA SILVA, CPF nº 121.325.834-04 FABRICIO FRANCISCO ALVES, CPF nº 925.679.406-34 ALEXANDRA MARIA DE JESUS, CPF nº 115.782.767-56 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 27-11-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio ES, 27 de novembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS Oficiala e Tabeliã
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A.Q.S. SERVICOS DE MANUTENCAO INDL LTDA 1 CNPJ: 20.686.402/0001-07 CLAUDIONOR BARRETO VERICIO 1 CPF: 090.774.407-98 COMERCIAL S.S.MATERIAL CONSTRUCAO LTDA 1 CNPJ: 33.913.135/0001-05 EDUARDO PAULINO JUNIOR 2 CPF: 058.228.297-75 PAULO SERGIO BERTOLLO SAO BENEDITO SE 1 CPF: 874.278.937-00 ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS 4 CPF: 078.552.247-69 ROSENILDA DA CRUZ SANTANA 4 CPF: 084.548.197-54 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 29 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 28 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã