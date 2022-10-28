Cartórios - 28/10/2022

COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Lucélia Aparecida Usberti de Souza – OFICIALA INTERINA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES (LEI 6.015/73 Art. 213, II, §4º) LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA, Oficiala Interina do Cartório do 1º Ofício Conceição da Barra - ES, vem a requerimento da Srª. SEVERINA GONÇALVES DE FREITAS REZENDE, nos termos do Art. Art. 213, II, §4º da Lei 6.015/73, INTIMAR a empresa D’ VAZ EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.867.403/0001-44, que foi apresentado a esta Serventia de Registro Geral de Imóveis, procedimento de georreferenciamento do imóvel objeto da Matrícula 247 do Lº 02, denominado Fazenda Mamoeiro, cadastrada no INCRA sob o nº 503.029.018.180-6, neste Município de Conceição da Barra-ES, confrontante do imóvel da qual a requerente ‘figura como proprietária. Eventual impugnação deverá ser apresentada a este registro, localizado na Rua Barão de Thimbuy, 25, Centro, nesta Cidade de Conceição da Barra/ES, dentro DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, contados da data da publicação deste edital, findo o qual, não havendo impugnação presume-se a ANUÊNCIA DO CONFRONTANTE notificado. Conceição da Barra – ES, 27 de Outubro de 2022. LUCÉLIA APARECIDA USBERTI DE SOUZA Oficiala Interina Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Endereço: Rua Barão de Thimbuy, 25, Centro, Conceição da Barra/E

