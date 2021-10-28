CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO Registro Geral de Imóveis – Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Registro de Títulos e Documentos – Protesto de Títulos e Letras. CNPJ: 32.954.336/0001-80 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Drª. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício de Pinheiros - ES, FAZ SABER que Ivan José Sardinha e esposa Edelanir Zanotelli Sardinha, residentes e domiciliados nesta Comarca de Pinheiros (ES), requerem a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula n.º 2.489, livro 02, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, localizado nos Córregos do Jabuti, da Água Limpa e do Veado, desta Comarca, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73). Devido a falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo de um confrontante, fica o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio), órgão responsável pela conservação e manutenção do imóvel rural denominado “Reserva Biológica do Córrego do Veado”, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento dos interessados. Nos termos do §4º do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5º, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. Segue abaixo croquis de localização da área, Eu, Adriana Lucia de Souza, Oficiala de Registro, digitei e subscrevi. Pinheiros-ES, 13 de outubro de 2021. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala de Registro