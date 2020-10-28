Cartórios - 28/10/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE AUGUSTO DA CONCEICAO AZEVEDO CPF: 015.288.997-33 ALICE BONELA FRINHANI CPF: 081.238.167-07 TECNOCALCO TECNOLOGIA DE CALCO LTDA CNPJ: 35.269.419/0001-28 MARCOS ANTONIO MORONARI CPF: 061.585.637-30 MIRIAN SOARES RAMOS CPF: 122.602.867-55 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 28 de outubro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 27 de outubro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto