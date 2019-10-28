Cartórios -28/10/19
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AGIL EDIFIC E EMPREEND LTDA ME 2 CNPJ: 21.111.675/0001-88 T R L TRANSPORTES RODOVIARIOS 1 CNPJ: 16.929.120/0001-08 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 29 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 28 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 83.817.858/0062-92 Protocolos: 1119957, 1119963, 1119964, 1119967, 1119968, 1119971, 1119972, 1119976, 1119977, 1119978 RB SERVICE LOG CARGA E DESCARGA EIRELI - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1119938 ZIG ZAG ARMARINHO LTDA - CNPJ: 33.787.119/0001-05 Protocolos: 1119948, 1119950 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 29 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 25 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00