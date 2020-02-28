Cartórios - 28/02/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 28 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 27 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: BRASTECH SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES NÁUTICAS LTDA - 30.509.236/0003-80 Protocolo: 1138389 JOSENIR BRAZ DE SOUSA - 019.762.777-36 Protocolo: 1138371 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIF. E FILTROS - 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1138369 RHEMA TRANSPORTES LTDA - 08.321.108/0001-98 Protocolo: 1138363 THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI ME - 17.715.315/0001-18 Protocolo: 1138367 TRANSPORTES E SERVICOS REGIANI LTDA - 16.953.043/0001-21 Protocolos: 1138307,1138308 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 2 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 27 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00



Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ELISANGELA DA SILVA PEREIRA 2 CPF: 093.723.017-01 FABIANO OLIVEIRA SILVA 1 CNPJ: 34.272.124/0001-48 GAUCHO TRANSPORTES ME 1 CNPJ: 09.190.013/0001-45 LUCAS RIOS DE OLIVEIRA 1 CPF: 107.743.617-35 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 2 de março de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 08/05/2018, o requerimento pelo qual MARCOS FERREIRA DE PAULO, nascido em 18/05/1979, portador da carteira de identidade n° 3.053.178-ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 083.447.737-84 e sua esposa MICHELE MARIA DA SILVA FERREIRA DE PAULO, nascida em 02/09/1980, portadora da carteira de identidade n° 1.994.044-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 105.643.047-86, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste município, em Perobas, zona rural, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 30 (trinta) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX  Da Usucapião Extrajudicial  artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 41.177 do livro 1-G, de um terreno rural e legitimado sito em Perobas, nesta comarca, medindo a área de 238.801,79 m² (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e um metros e setenta e nove decímetros quadrados) e limitando-se ao norte com imóveis pertencentes a Hamilton José Martins e Paulo Henrique B. De Assis, ao sul com imóvel pertencente a Osvaldino Koehler, ao leste com imóvel pertencente a Osvaldino Koehler e ao oeste com imóvel pertencente a Dionésio Entringer, oriundo da matrícula/registro/transcrição n° 2.806, às fls. 75 do livro 3-C, n° 2.312, às fls. 180 do livro 3-A e n° 2.651, às fls. 134 do livro 3-A, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CREA/ES sob o n° 011534/TD, sob a Anotação de Responsabilidade Técnica n° 0820160026786. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2.020. Eu, Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora

