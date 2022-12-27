Cartórios - 27/12/2022

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE ARACRUZ Endereço: Rua Fiori Terci, 253 - Bairro: De Carli - Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-2237 E-mail - [email protected] INTIMAÇÃO (S.F.I. Lei 9.514 de 20/11/97 Dr. Rubens Pimentel Filho, Oficial de Justiça do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoas Jurídicas, nomeado na forma da lei, etc., vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ROBERTO COELHO DE SOUZA, CPF 079.544.437-01, proprietário do imóvel situado, à Rua Copaíba, n° 31, Bairro Coqueiral, Aracruz -ES, CEP 29.199-051 a fim de que se dirija a esta serventia, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data de publicação do presente edital, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF). (CONTRATO HABITACIONAL N° 144440552792, firmado em 11/04/2014). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF e mais os emolumentos referentes à intimação. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do fiduciante não ter sido localizado no endereço indicado. Aracruz, 19 de dezembro de 2022. RUBENS PIMENTEL FILHO OFICIAL Horário de Funcionamento de 09:00 às 18:00hs.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. Domingos Martins, 26 de Julho de 2022. Srs.; ARTHUR STEPHAN SILVA DE MELO e JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO, endereço em quinta 27, loteamento parque da montanha, soído de cima, Domingos Martins/ES, CEP.: 29.260-000 e, ADRIANO SCHNEIDER, endereço desconhecido, mas com divisa as Quintas 24, 25 e 26 do loteamento parque da montanha, soído de cima, Domingos Martins/ES, CEP.: 29.260-000. Atendendo ao requerido a este cartório pelo(a)s JOCARLI CALEZANI JUNIOR, JOCIMAR EVANDRO CALEZANI e JOCELIO CLAUDIO CALEZANI e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registros feito sob o nºs 6667, 6668 e 6669 do Livro B-29, conforme cópia em anexo. Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, WALDEMAR FALLER, OFICIAL.





CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. Domingos Martins, 26 de Julho de 2022. Srs.; ESDRAS RAFAEL RODRIGUES LEONOR, endereço em Av. Nossa Senhora da Penha, 1420, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP.: 29.000-000 , Atendendo ao requerido a este cartório pelo(a)s EZEQUIEL RIBETH e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registros feito sob o nºs 6.330 do Livro B-29, conforme cópia em anexo. Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, WALDEMAR FALLER, OFICIAL.

