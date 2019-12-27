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Cartórios - 27/12/19

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 00:01

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 00:01

Arquivos & Anexos

Cartórios - 27/12/19

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MARIA LUCIA SOUSA PORTO ME - CNPJ: 09.430.394/0001-92 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 27 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 26 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

Domingos Martins, 14 de outubro 2019. MARIA DA PENHA ALVES FIRMINO - CPF: 121.555.077-47 Alto Jucu, zona rural, Aracê, Domingos Martins\ES. Cep.: 29.780-000 / Telefone: 99993-5904 Atendendo ao requerido a este cartório pelo(a) COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 00.815.319/0001-75, e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registro feito sob o n° 6.064, Protocolo 6.404 do Livro B-26, conforme cópia em anexo. Sem mais pará o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, WALDEMAR FALLER, OFICIAL.

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