Arquivos & Anexos
Cartórios - 27/11/2019
AUREA MARIA BELARMINO DOS SANTOS LUZ - CPF: 904.466.237-68 Protocolo: 1123807 CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CNPJ: 10.862.970/0001-50 Protocolo: 1123736 JARDEL VALENTIM DA COSTA - CPF: 103.493.497-03 Protocolo: 1123806 RB SERVICE LOG - CARGA E DESCARGA EIRELI - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1123810 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar IND. E COM. DE MASSAS IZABELE LTDA - CNPJ: 39.807.540/0001-17 Protocolo: 1123762 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 28 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 26 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): GRAZIELE CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 436.671.018-80 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 27 de novembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 26 de novembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 2 CNPJ: 11.820.969/0001-25 C. A. FERREIRA - OTICA CRISTAL 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93 ELIANA SANTOS AMORIM 1 CPF: 097.562.227-78 LUZIA RITA MODAS LTDA ME 1 CNPJ: 11.960.248/0001-10 NEUSA N. DE OLIVEIRA FERREIRA ME 1 CNPJ: 11.182.710/0001-04 PBA SERVICOS E COMERCIO DE PEDRAS ORNAME 1 CNPJ: 07.214.630/0001-08 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 28 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 27 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã