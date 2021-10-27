Cartórios - 27/10/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Cartório do 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis de Alegre-ES Franklin Monteiro Estrella Oficial EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por JOSÉ FERNANDES e MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES, autuado sob o n° 53.779 em 04/03/2021, tendo por objeto o imóvel de propriedade de MARIA LUIZA DA SILVA E OUTROS matrícula nº 4.865 do Livro 2, que assim se descreve e caracteriza: 1) Imóvel rural, situado em Barra da Arataca ou Bom Jesus do Travessão, distrito de Anutiba, Alegre-ES, medindo 346.843,53m² (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e três metros e cinquenta e três decímetros quadrados), confrontando-se com imóveis de Maria da Penha de Oliveira Fernandes, Sebastião Bernardo da Silva, Marcelo Bernardo da Silva, Acácio Antônio Moreira Monteiro e Edson Miranda de Oliveira. Pelo presente edital de intimação, ficam intimados TERCEIROS eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 26 de outubro de 2021. Edivânia Miotto Leite Catabriga Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Cartório do 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis de Alegre-ES Franklin Monteiro Estrella Oficial EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por CARLOS BRAZ RODRIGUES casado com MAIKELY GOMES DE ANDRADE RODRIGUES, autuado sob o n° 53.795 em 12/03/2021, tendo por objeto o imóvel de propriedade de EDMAR POLASTRELI, FERNANDO POLASTRELI E OUTROS matrícula nº 8.604 do Livro 2, que assim se descreve e caracteriza: 1) Imóvel urbano, situado na Rua José Pinto Figueiredo nº 233, Bairro Vila do Sul, Alegre-ES, medindo 108,00m², contendo uma casa residencial medindo 102,15m², confrontando-se com imóveis de Ozeias Celestino dos Santos, Bruno Morelli e Rua José Pinto Figueiredo. Pelo presente edital de intimação, ficam intimados TERCEIROS eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 26 de outubro de 2021. Edivânia Miotto Leite Catabriga Substituta



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO Registro Geral de Imóveis – Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Registro de Títulos e Documentos – Protesto de Títulos e Letras. CNPJ: 32.954.336/0001-80 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Drª. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício de Pinheiros - ES, FAZ SABER que Ivan José Sardinha e esposa Edelanir Zanotelli Sardinha, residentes e domiciliados nesta Comarca de Pinheiros (ES), requerem a retificação da descrição tabular do imóvel de matrícula n.º 2.489, livro 02, deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, localizado nos Córregos do Jabuti, da Água Limpa e do Veado, desta Comarca, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73). Devido a falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo de um confrontante, fica o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio), órgão responsável pela conservação e manutenção do imóvel rural denominado “Reserva Biológica do Córrego do Veado”, NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento dos interessados. Nos termos do §4º do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5º, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida. Segue abaixo croquis de localização da área, Eu, Adriana Lucia de Souza, Oficiala de Registro, digitei e subscrevi. Pinheiros-ES, 13 de outubro de 2021. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala de Registro



CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por MAURA REGINA SERRA ROSA, brasileira, divorciada, portadora do CPF nº 042.161.117-00 e inscrita no RG n° 1.303.325-ES, residente e domiciliada na Rua Genésio Francisco dos Santos, n° 399, Bairro Vila Nova de Cima - CEP 29.680-000, , por seu advogado constituído, com procuração anexa, com escritório Av. Presidente Vargas n° 205, Centro, João Neiva/ES, CEP 29.680-000, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um lote de terreno urbano, sob o n° 12 (doze) da quadra 2 (dois) do Loteamento Vila Nova, localizado na Rua Genésio Francisco dos Santos, n° 399, Bairro Vila Nova de Cima - CEP 29.680-000, conforme Planta de Situação do lote que está registrado Livro 2-B, sob a Matrícula n° 320, de ordem do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de João Neiva-ES, em nome de RITA DE FÁTIMA NUNES, com área territorial de 237.85m², (duzentos e trinta e sete metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), certo e delimitado, conforme Planta de Situação do Imóvel, Geo-referenciada anexa, com as seguintes medidas confrontações:10,58 metros de FRENTE, confrontando-se coma Rua Genésio Francisco dos Santos, 9.91 metros de FUNDOS, confrontando-se com o Sr. Volmar Aliprandi; 26,04 metros do LADO ESQUERDO confrontando-se com o Sr. Sebastião Antônio Prandi e 21.94 metros do LADO DIREITO, confrontando-se com o Sr. Maiko Cao Alves. matriculado sob o n.º 320 do Livro 2 – B, do RGI de João Neiva – ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 22 de Outubro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)



CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Usucapião Extrajudicial Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por RAMAIANA GUZZO CAMPAGNARO, brasileira, portadora do CPF nº 122.592.137-66 e inscrita no RG n° 2.000.928-SPTC-ES e seu esposo seu esposo FABRÍCIO TORRI, brasileiro, portador do CPF 099.216.577-63 e inscrito no RG n° 1.737.287-ES, casados entre si, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, residentes e domiciliados na Rua Arnulfo Neves, n° 173 - CEP 29.680-000, Centro, João Neiva-ES, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um imóvel urbano denominado como Lote nº “5” da Quadra “F”, situado na Rua Vereador Osmar Peixoto, n° s/n, Bairro Santa Luzia, João Neiva-ES, CEP 29.680-000, com área de 286,52m², (duzentos e oitenta e seis metros e cinquenta e dois centímetros quadrados), medindo 11.51 metros de frente com a Rua Vereador Osmar Peixoto; 11.60 metros de fundos com a Rua Antônio Sobrinho; 24,65 metros do lado esquerdo com o terreno dos confinantes JAIR JOAQUIM DA SILVA e sua esposa STELA MARTA PIOL DA SILVA; 24.97 metros do lado direito com o terreno dos confinantes VALDIR DE ALMEIDA que ocupa a metade do lote que tem acesso pela Rua Antônio Sobrinho e a confinante ALZILIA PATROCÍNIO DE ALMEIDA que ocupa a outra metade do lote que tem acesso pela Rua Vereador Osmar Peixoto, matriculado sob o n.º 1-1383 do Livro 2 – G, do RGI de Ibiraçu – ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 21 de Outubro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)

