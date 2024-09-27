Cartórios - 27/09/2024

Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE ÁREA (Artigo 213 da Lei 6.015/73) O Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES, por seu Oficial Titular o Sr. Taine Guilherme de Moreno, faz saber a quem deste vier a tomar conhecimento que por este Edital e na forma do disposto no artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, com as modificações que foram introduzidas pela Lei nº 10.931/04, FICA NOTIFICADO O SR. ADIEL CARLOS HERINGER, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF 035.907.127-91, COM ENDEREÇO NA AVENIDA BRASÍLIA, N° 191, BAIRRO PORTO GRANDE, GUARAPARI/ES, E FRANCAVILLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 39.275.748/0001-32, COM SEDE NA RUA GUIDO PRATTI, N° 290 (PARTE), ILHA DE SANTA MARIA, VITÓRIA/ES, REPRESENTADA PELO SÓCIO VALDIMAR BERMUDES RANGEL, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, CPF 451.024.577-72, COM ENDEREÇO NA RUA AFFONSO CLÁUDIO, N° 161/1.801, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ES, proprietários respectivamente dos Lotes 21 e 09, da Quadra B-2, integrantes do Loteamento denominado Bairro Belo Horizonte, nesta Cidade, para que na qualidade de confrontantes do Lote 08, da Quadra B-2, integrante do Loteamento denominado Bairro Belo Horizonte, nesta Cidade, possa no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem sua anuência ou apresentar impugnação fundamentada referente ao requerimento formulado por Maiara Louise de Oliveira Uêma, relativo a retificação de área do Lote 08, da Quadra B-2, integrante do Loteamento denominado Bairro Belo Horizonte, nesta Cidade de Guarapari/ES, matrícula de n° 44.753, com a seguinte descrição: confrontando-se pela frente com a Avenida Brasília e mede 12,00 metros, pelo lado direito confronta-se com o lote 07 e mede 29,50 metros, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote 09 e mede 30,00 metros, e pelos fundos confronta-se com o lote 21 e mede 12,01 metros, perfazendo uma área total de 357,00 M2 (Trezentos e Cinquenta e Sete Metros Quadrados). Ficando esclarecido que presumir-se-á a anuência do (s) notificado (s) que deixar (em) de apresentar impugnação no prazo acima estabelecido. Guarapari/ES, 13 de setembro de 2.024. Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES. Taine Guilherme de Moreno. O Oficial.

