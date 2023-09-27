Cartórios - 27/09/2023

WALDEMAR FALLER, registrador do DOMINGOS MARTINS CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, em virtude de não terem sido encontrados ou se encontrarem em local incerto ou não sabido, com base no artigo 256 da Lei nº 13.105 03/2015 a pessoas de; • JULIO MARCOS FREITAS BORGES, sem endereço fixo no Brasil, e atualmente morando no EUA. NOTIFICO-O, para tomar ciência da Notificação descrita no R. 6402 do Livro B-30. O mesmo tomou ciência por meio eletrônico utilizando o número informado pelo requerente, e não se pôs a efetivação do registro de retificação de área, a presente publicação do edital se faz necessário para atender o artigo 256 da lei 13.105 de 03/2015, à Vossa Senhoria a poderá comparar ou instituir representante para comparecer à este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 26 (vinte e seis) de Setembro de 2.023. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam