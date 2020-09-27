Cartórios - 27/09/2020

EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina  ES, 24 deSetembrode 2.020. Prezado (a) Senhor (a): SÔNIA MARIA HERZOG, CPF nº 770.238.207-44. Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de retificação extrajudicial de área no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, sob o protocolo nº36.035 (RGI), com os seguintes dados: REQUERENTE: JOVELSON AGUILAR SABINO, CPF nº 146.524.716-53;IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: uma propriedade agrícola, situada em Cachoeira da Fumaça, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina  ES, medindo 25 ha (vinte e cinco hectares). MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:Matrícula 3.610 do Livro 2-R. Tendo em vista que V.Sa. consta como confrontante do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica NOTIFICADO(A) do pedido formulado. No prazo de 15 (quinze) dias corridoscontados desta publicação deverá ocorrer a apresentação de impugnação.A não apresentação de referida impugnação consistirá em anuência ao pedido de retificação extrajudicial da área do bem imóvel. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Tel.: (27) 3266-1058 E-Mail.: [email protected]. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina  ES, 24 de Setembro de 2.020. Prezado (a) Senhor (a): MARIA TEREZA HERZOG RATUNDE, CPF nº 841.298.427-34. Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de retificação extrajudicial de área no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, sob o protocolo nº36.035 (RGI), com os seguintes dados: REQUERENTE: JOVELSON AGUILAR SABINO, CPF nº 146.524.716-53;IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: uma propriedade agrícola, situada em Cachoeira da Fumaça, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina  ES, medindo 25 ha (vinte e cinco hectares). MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO:Matrícula 3.610 do Livro 2-R. Tendo em vista que V.Sa. consta como confrontante do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica NOTIFICADO(A) do pedido formulado. No prazo de 15 (quinze) dias corridoscontados desta publicação deverá ocorrer a apresentação de impugnação.A não apresentação de referida impugnação consistirá em anuência ao pedido de retificação extrajudicial da área do bem imóvel. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Tel.: (27) 3266-1058 E-Mail.: [email protected]. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.