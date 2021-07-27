Cartórios - 27/07/2021

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 27/03/2020, o requerimento pelo qual os Srs. Helder Martim Grecco, nascido em 09/09/1958, portador da carteira de identidade n° 589.226-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 758.728.897-04 e sua esposa Maria Rosa Hoffmam Grecco, nascida em 14/11/1959, portadora da carteira de identidade n° 3.155.740-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 090.381.747-05, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste município, em Paraju/Goiabeiras, na Estrada Vicinal, s/n°, em Sítio Nossa Senhora da Penha, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.626 do livro 1-G, de um terreno rural e legitimado, sito no lugar denominado Goiabeiras, nesta comarca, medindo a área de 100.000 m². (cem mil metros quadrados) e limitando-se, pelos seus diversos lados, com imóveis pertencentes a Andrelino Henrique Simmer, Edith Izabel Simmer Oliveira, Natalino Bianchi e Nicolau Simmer Netto, terreno este desmembrado do imóvel cadastrado no INCRA sob o nº 504-033-028-924-4, com a área total de 102,7 ha., o módulo fiscal de 18,0 ha., 5,03 módulos fiscais e a fração mínima de parcelamento de 3,0 ha., em matas e samambaia, e adquirido, por compra, de Nicolau Simmer Netto e sua esposa, conforme Escritura pública lavrada pelo tabelião Hermilo Nardi Gama, do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Marechal Floriano, em 27 de março de 1.990, e, transcrita(o)/registrada(o), no Registro Geral de Imóveis desta Comarca sob o Nº 1-5.401, às fls./página 16 do Livro 2-P, e registrada em 05 de abril de 1.990, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Rodrigo Manzoli, inscrito no CREA/ES sob o n° 019779/D. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 19 (dezenove) de julho de 2.021. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora

