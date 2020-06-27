Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cartórios

Cartórios - 27/06/2020

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 01:00

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 27/06/2020

Tamanho do arquivo: 39kb
Baixar

Cartórios - 27/06/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ELIZANGELA PARANAGUA - CPF: 081.250.497-62 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 30 de junho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 26 de junho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados