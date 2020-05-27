Cartórios - 27/05/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): HELBER CAMPOSTRINI - CPF: 080.929.137-14 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 27 de maio de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 26 de maio de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por TÔMULO MARQUES MACEDO, referente ao imóvel rural, denominado "Córrego do Paiol", localizado no Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 57.500,00m2 (cinquenta e sete mil quinhentos metros quadrados), limitando-se com terras pertencentes a Josias Custódio de Rezende, Arcione Lopes Mozelli, Carlos Lopes de Macedo, Francisco Roberto Ribeiro, Neorque Marques e Mariza Alves de Oliveira, contendo na referida área uma casa sede, caracterizado pela planta e memorial descrito. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 21 de maio de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 21 de maio de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto

