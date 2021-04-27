Cartórios - 27/04/21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Cartório do 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis de Alegre-ES Franklin Monteiro Estrella Oficial EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por GENIVAN RENATO CADETE ANDRE, sob protocolo nº 53.605 em 19/11/2020, tendo por objeto o imóvel de propriedade de JOÃO WANDEKOCHEN E LINDEMAR ALVES WANDEKOCHEN matrícula nº 7.053 do Livro 2, que assim se descreve e caracteriza: 1) Imóvel rural, medindo 260.574,00m² (duzentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e quatro metros quadrados), situado no Córrego Astreia ou Barra Mansa, distrito de Araraí, Alegre-ES, confrontando-se ao norte com Andreia Oliveira Figueiredo Barroso e Genivan Renato Cadete Andre (propriedade de Ibitirama); ao sul com Nelson Batista Freire, Messias Rosa e Vilson Barbosa Antunes; leste com José Luiz de Souza Curty e a oeste com Vilson Barbosa Antunes, José Francisco Azevedo da Silva e Genivan Renato Cadete Andre (propriedade de Ibitirama). Os PROPRIETÁRIOS JOÃO WANDEKOCHEN E LINDEMAR ALVES WANDEKOCHEN, atualmente residentes em local incerto e não sabido e que pelo presente edital de intimação, ficam intimados, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 19 de abril de 2021. Edivânia Miotto Leite Catabriga Substituta



CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por GIL RIBEIRO DE REZENDE, referente a: Um terreno situado na Praça Carlos Barroso, s/n, Centro, São José do Calçado-ES, medindo 360,00 metros quadrados, sendo 12 metros de frente, 12 metros de fundos, 30 metros pelo lado esquerdo e 30 metros pelo lado direito, confrontando pelo lado esquerdo com Humberto Ferreira Tatagiba e pelo lado direito com Elisabeth Tatagiba Foward, pela frente com a referida rua e fundos com terreno de Paulo Cesar Tatagiba, contendo Área Construída do Subsolo = 270,82 m2, Área Construída do 1º pavimento = 261,60 m2, Área Construída do 2º pavimento = 302,90 m2, perfazendo Área total construída dos 3 pavimentos = 835,32 m2 e contendo ainda Área de 360,00 m2 do 4º pavimento, perímetro de 84,00 m. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 20 de abril de 2021. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro Substituto.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 20 de abril de 2021 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro de Imóveis Substituto -