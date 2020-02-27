Cartórios - 27/02/20
Cartórios
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B DIRIJA - 06.069.210/0001-12 Protocolos: 1138210,1138211 CHAVES IMOVEIS LTDA ME - 09.662.133/0001-06 Protocolo: 1138225 DROGARIA A. O. D. LTDA - ME - 17.707.891/0001-13 Protocolos: 1138221,1138222,1138223,1138224,1138227,1138228 GLAUCIA VIEIRA MODESTO 07683609609 - 12.556.920/0001-70 Protocolo: 1138198 I H R CHAPIEWSKI LANCHONETE E RESTAURANTE ME - 29.139.611/0001-05 Protocolos: 1138213,1138214 JOSIANE DA PENHA DA SILVA - 059.077.987-77 Protocolo: 1138130 LOJAS BIG MOVEIS LARANJEIRAS LTDA ME - 11.978.488/0001-42 Protocolos: 1138208,1138209 MARIANA GOMES 11086791703 - 24.118.989/0001-09 Protocolos: 1138204,1138205 OSCALINA ROSA RODRIGUES - 751.420.157-20 Protocolos: 1138196,1138197 PALLADIUM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - 03.360.325/0001-73 Protocolos: 1138206,1138207 PL LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI - ME - 26.590.250/0001-12 Protocolo: 1138112 REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - 078.600.667-69 Protocolo: 1138163 RESTAURANTE VILA NOVA LTDA - 32.207.007/0001-75 Protocolos: 1138179,1138180 REVISA CAR SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - 06.118.119/0001-40 Protocolos: 1138215,1138216 SEBASTIAO FRANCA MOTE 47460628700 - 17.103.312/0001-23 Protocolo: 1138212 SERRANA MONTADORA DE STANDS LTDA ME - 10.408.145/0001-80 Protocolo: 1138220 TERRAPLENAGEM NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - 31.289.580/0001-02 Protocolos: 1138217,1138218 VANDERLEY CARVALHO CESARIO - 081.832.197-05 Protocolos: 1138134,1138135 VIVIANY ALMEIDA SOUZA - 160.655.137-09 Protocolo: 1138132 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 28 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 21 de Fevereiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ANA PAULA CORREA LOPES 1 CNPJ: 21.531.188/0001-74
CINTIA DE SOUZA MEDEIROS 1 CPF: 126.819.557-00
FERNANDA DA SILVA ALVES 1 CNPJ: 33.708.909/0001-58
GISELLE LUCIA MUNIZ 1 CPF: 058.340.637-80
LAYLA DOS SANTOS FREITAS 1 CPF: 118.387.337-95
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0004-50
S. H. DO NASCIMENTO ESTACAO SAUDE 3 CNPJ: 31.692.421/0001-54
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã