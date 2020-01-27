Arquivos & Anexos
Cartórios - 27/01/2020
BBG COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 21.527.731/0001-60 Protocolo: 1134779 CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CNPJ: 10.862.970/0001-50 Protocolo: 1134734 CLAUDINEI SPERANDIO - CPF: 002.972.807-08 Protocolo: 1134861 INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - CNPJ: 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1134805 JOSE AVILINO INACIO - CPF: 034.516.987-57 Protocolos: 1134680, 1134681, 1134682, 1134683 JOSENIR BRAZ DE SOUSA - CPF: 019.762.777-36 Protocolo: 1134853 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES E F - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1134752 MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIAPAROQUIA - CNPJ: 27.054.162/0039-31 Protocolo: 1134730 WALDELIO DE CARVALHO SANTOS - TRANSPORTE - CNPJ: 24.627.136/0001-94 Protocolo: 1134733 WELLIGTON CONCEICAO CARDOSO - CPF: 793.113.776-00 Protocolo: 1134707 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 28 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 24 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 AMPERBRAS SISTEMAS ELETRICOS 1 CNPJ: 30.054.320/0001-95 GLEIDSON RODRIGUES DE JESUS 1 CPF: 155.871.867-25 JUDSON DE OLIVEIRA TIBURCIO 1 CPF: 108.300.396-86 LUCAS BATISTA SILVA 1 CNPJ: 32.701.015/0001-73 POINT CRISTAO PLANALTO SERRANO 1 CNPJ: 33.998.696/0001-46 UILIANE DA SILVA PEREIRA 1 CPF: 123.433.427-50 VANUZA PERUCHI EUFRASE 1 CPF: 099.675.467-94 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 28 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã