Cartórios - 26/11/19
3L TRANSPORTES LTDA EPP - CNPJ: 11.712.615/0001-67 Protocolo: 1123407 A G DA SILVA EPP - CNPJ: 05.061.116/0001-54 Protocolo: 1123350 AKLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LT - CNPJ: 01.470.165/0001-90 Protocolos: 1123555, 1123556, 1123557, 1123558 ALESSANDRO ARAUJO DE SOUZA ME - CNPJ: 24.405.583/0001-07 Protocolos: 1123404, 1123405, 1123406 ALM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - CNPJ: 06.998.312/0001-12 Protocolo: 1123415 ANDRE LUIZ MONTEIRO MEIRELES - CPF: 105.751.417-94 Protocolo: 1123524 ANTONIO CASOTO MURAD - CPF: 175.559.336-83 Protocolo: 1123646 ASSISPAR INDUSTRIA E COM DE PAR - CNPJ: 67.097.683/0003-80 Protocolos: 1123466, 1123467 ATIVA TRADING LTDA - CNPJ: 26.766.610/0001-94 Protocolo: 1123625 BEBOBEER-COMERCIO DE BEBIDAS LT - CNPJ: 13.823.586/0001-36 Protocolo: 1123439 BRUNA CARLETTE SOBREIRA FURTADO - CPF: 095.874.947-76 Protocolo: 1123523 CANEDO COMERCIAL DE MEDICAMENTO - CNPJ: 21.247.539/0002-09 Protocolo: 1123362 CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS L - CNPJ: 28.128.452/0006-87 Protocolo: 1123414 CDI REPRESENTACOES E DISTR DE A - CNPJ: 04.365.341/0001-11 Protocolo: 1123572 CENTRO AUTOMOTIVO LOUBACK EIREL - CNPJ: 07.962.385/0001-17 Protocolos: 1123481, 1123482 COSME NIELA DA SILVA NETO - CPF: 142.590.827-60 Protocolo: 1123525 CRISTIANO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 125.867.157-30 Protocolo: 1123581 CRISTIANO JUNIOR MARTINS - CPF: 049.810.506-74 Protocolo: 1123573 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E EL - CNPJ: 05.827.094/0040-05 Protocolos: 1123369, 1123370, 1123371, 1123372 EDSON CONCEICAO ALITOLIP - CPF: 158.408.007-83 Protocolo: 1123578 ENSEADA GRILL CHURRASCARIA LTDA - CNPJ: 09.613.825/0002-37 Protocolo: 1123533 EXPRESSO GARCIA TRANSPORTES EIR - CNPJ: 08.211.407/0001-70 Protocolo: 1123483 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.223.287-58 Protocolo: 1123579 G & M ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 10.954.918/0001-23 Protocolo: 1123386 GILIARDE DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 092.150.494-28 Protocolo: 1123574 GRANITOS SAO MIGUEL LTDA - CNPJ: 08.730.260/0004-77 Protocolos: 1123492, 1123493 HIGH TECH TRANSPORTES RODOVIARI - CNPJ: 02.400.571/0002-20 Protocolo: 1123570 INNOVARE DO BRASIL INDUSTRIA E - CNPJ: 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1123470 ISOALLOYS INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 04.132.439/0001-29 Protocolo: 1123564 IVAR SILVEIRA - CPF: 168.913.846-72 Protocolo: 1123526 JAMIRO LOPES DOS SANTOS - CPF: 510.459.741-53 Protocolos: 1123594, 1123595 JEFAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 06.135.634/0001-38 Protocolo: 1123411 JOHNE HORACIO COELHO - CPF: 175.353.317-18 Protocolo: 1123527 L F O DE P. MEDEIROS - CNPJ: 06.021.607/0005-68 Protocolo: 1123408 LITORANEA DERIVADOS DE PETROLEO - CNPJ: 39.376.272/0001-26 Protocolos: 1123456, 1123457, 1123458 LLF GRANITOS LTDA EPP - CNPJ: 07.412.818/0001-60 Protocolos: 1123416, 1123417, 1123418, 1123419, 1123420, 1123421, 1123422, 1123423, 1123424, 1123425, 1123426 MALLUS IND COM E CONFECCOES LTD - CNPJ: 10.922.253/0003-38 Protocolo: 1123384 MALLUS IND COM E CONFECCOES LTD - CNPJ: 10.922.253/0007-61 Protocolo: 1123385 MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.948.877-88 Protocolo: 1123522 MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 109.504.555-55 Protocolo: 1123645 MASTER WINE COMERCIO DE BEBIDAS - CNPJ: 08.680.699/0001-90 Protocolo: 1123491 MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICA - CNPJ: 07.518.802/0001-37 Protocolos: 1123427, 1123428 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP E EX - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1123567, 1123568 MEGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES - CNPJ: 10.680.229/0004-10 Protocolos: 1123379, 1123380, 1123381 MERCANTIL ROGIL LTDA MEE - CNPJ: 39.789.888/0001-29 Protocolo: 1123464 NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTE L - CNPJ: 13.838.931/0005-39 Protocolos: 1123440, 1123441, 1123442, 1123443, 1123444, 1123445, 1123446, 1123447, 1123448, 1123449 PALLADIUM LOGISTICA E DISTRIBUI - CNPJ: 03.360.325/0001-73 Protocolo: 1123571 PANIFICADORA NATALIA LTDA - CNPJ: 36.334.530/0001-13 Protocolos: 1123453, 1123454 PEDRO DE ALENCAR DUARTE - CPF: 101.752.681-85 Protocolo: 1123644 RENNER HERRMANN S/A - CNPJ: 92.690.700/0009-20 Protocolos: 1123468, 1123469 RIO NOVO PRODUTOS PLASTICOS E E - CNPJ: 39.785.233/0001-82 Protocolos: 1123460, 1123461, 1123462, 1123463 SHOPPING DOS BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 10.876.082/0001-96 Protocolos: 1123382, 1123383 SOTOMOTOS PECAS E ACESSORIOS LT - CNPJ: 10.144.891/0001-03 Protocolo: 1123374 SUDESTE REPRESENTACAO DE MATERI - CNPJ: 03.315.283/0001-59 Protocolo: 1123565 TALITA MOURA - CPF: 116.805.117-77 Protocolo: 1123653 TCR DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 10.646.398/0001-91 Protocolos: 1123377, 1123378 TODAVIA LOGISTICA E TRANSPORTES - CNPJ: 08.672.464/0001-56 Protocolos: 1123487, 1123488, 1123489, 1123490 WANDERSON VASCONCELOS DOSSI - CPF: 148.632.497-56 Protocolo: 1123577 WEBNEMER BRAZ - CNPJ: 13.651.158/0001-73 Protocolo: 1123630 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 27 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 25 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 ANDERSON BORGES DO NASCIMENTO 1 CNPJ: 13.348.051/0001-50 ART CONFECCOES LTDA - ME 1 CNPJ: 13.345.219/0001-74 CALDEMAC CALDEIRARIA MACHADO LT 2 CNPJ: 02.758.535/0001-51 COMERCIAL SIQUEIRA SANTOS MATERIAL 1 CNPJ: 33.913.135/0001-05 EUCILENE DA SILVA SOARES 1 CNPJ: 31.187.827/0001-80 MARIANA LOSS RORIZ 1 CPF: 044.656.110-05 PAULO FARDIN DA COSTA 1 CPF: 084.141.772-55 PRECISAO COM VAREJ ARTIGOS VEST 6 CNPJ: 05.464.333/0001-95 PRISCILA MARINHO ARAUJO DOS SANTOS ME 1 CNPJ: 15.400.027/0001-49 TIAGO AMORIM NASCIMENTO 1 CNPJ: 22.736.063/0001-43 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 27 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 26 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã