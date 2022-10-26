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Cartórios - 26/10/2022

Quarta-feira

Publicado em 

26 out 2022 às 01:00

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

26-10-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

 CARTORIO DO PRIMEIRO OFIC O DE ITAGUAÇU — E.E.SANTO CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 — Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro Itaguaçu/ES — CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 E-mail: cartoriolitač hotmail.com Marly Freitas de Aquino — Interina INTIMAÇÃO Na qualidade de Oficiala Interina do Registro geral de Imóveis da Comarca de Itaguaçu/ES, segundo as atribuiçöes a mim conferidas pelo § lº, do artigo 26, da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997 e atendendo ao requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme Ofício n° 811/2022 — CESAV/BU, datado de 03 de fevereiro de 2022, venho pela presente proceder esta INTIMAÇÃO para que Vossa (s) Senhoria (s) satisfaça (m) as prestações/encargos que se encontram vencidos, originários do Contrato Particular com Força de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienaçño Fiduciária sob n° 1.4444.1562374-2, do objeto R-6, na matrícula n° 5.890, Livro 2-AA, desta Serventia. referente ao imóvel APT n° 02, edilìcado sobre o lote urbano n°02, quadra 09, situado na Rua Henrique Novaes, Centro, nesta cidade de Itaguaçu/ES. Inlõrmo. ainda, que o valor total do débito indicado pela Credora Fiduciária importa em R$11.670,98 (onze mil, seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos), referente às prestações vencidas e não pagas em 09/09/202 I à 09/01/2022, respectivamente, atualizados ate 03/02/2022, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas relativas aos emolumentos incidentes pela realização desta intimação. Assiin, solicito o comparecimento de Vossa (s) Senhoria (s) na sede do Serviço de Registro de Iinóveis. localizado à Rua Bernardino Monteiro, n° 31, Centro, Itaguaçu/ES, das 09:00 às 18:00 horas, para eł“etuar o pagamento do débito acima indicado, no prazo improrrogável de quinze (15) dias contados do recebimento desta. ficando ciente(s) de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, permitirá ao credor/fiduciário exercer o direito de ver rescindido o contrato acima referido, consolidando a propriedade plena em nome da credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos termos do artigo 26, § 7º, da supracitada Lei. Caso já tenha sido efetuado o pagamento do débito acima referido, peço a gentileza de desconsiderar esta intimação. Itaguaçu/ES, 18 de outubro de

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