Cartórios - 26/10/2021

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por MAURA REGINA SERRA ROSA, brasileira, divorciada, portadora do CPF nº 042.161.117-00 e inscrita no RG n° 1.303.325-ES, residente e domiciliada na Rua Genésio Francisco dos Santos, n° 399, Bairro Vila Nova de Cima - CEP 29.680-000, , por seu advogado constituído, com procuração anexa, com escritório Av. Presidente Vargas n° 205, Centro, João Neiva/ES, CEP 29.680-000, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um lote de terreno urbano, sob o n° 12 (doze) da quadra 2 (dois) do Loteamento Vila Nova, localizado na Rua Genésio Francisco dos Santos, n° 399, Bairro Vila Nova de Cima - CEP 29.680-000, conforme Planta de Situação do lote que está registrado Livro 2-B, sob a Matrícula n° 320, de ordem do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de João Neiva-ES, em nome de RITA DE FÁTIMA NUNES, com área territorial de 237.85m², (duzentos e trinta e sete metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), certo e delimitado, conforme Planta de Situação do Imóvel, Geo-referenciada anexa, com as seguintes medidas confrontações:10,58 metros de FRENTE, confrontando-se coma Rua Genésio Francisco dos Santos, 9.91 metros de FUNDOS, confrontando-se com o Sr. Volmar Aliprandi; 26,04 metros do LADO ESQUERDO confrontando-se com o Sr. Sebastião Antônio Prandi e 21.94 metros do LADO DIREITO, confrontando-se com o Sr. Maiko Cao Alves. matriculado sob o n.º 320 do Livro 2 – B, do RGI de João Neiva – ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 22 de Outubro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)