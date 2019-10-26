Cartórios - 26/10/19

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA 2ª ZONA DA SERRA www.cartorioserra.eom.br/editais.php Av. Eudes Scherrer de Souza, 1.350, Cep: 29.165-680 Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7927 / 3038-7950 INTIMAÇÃO (S.F.I. LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINAABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1° Ofício 2 Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. BARBARAZUCOLOTTO - CPF nº 058.028.597-92, proprietário do imóvel situado na Rua D. Pedro 11,Apartamento 302, Bloco 02, do Condomínio Residencial Parque Esquadra, Colina de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidaras prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 855553781430, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 17/11/2016 Matricula do Imóvel nº 92230, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital em a-tendimento ao disposto no §4° do art. 26 da Lei 9.514/97 alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra ES,24de Outubrode 2019. ETELVINAABREU DOVALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): S W R TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 08.175.122/0001-20 MARIZETE DA CONCEIÇÃO - CPF: 008.125.037-16 BRUNA CAETANO ALBUQUERQUE - CPF: 093.286.367-10 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 28 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 25 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): ALEXANDRA MARIA DE JESUS, CPF nº 115.782.767-56 FABRICIO FRANCISCO ALVES, CPF nº 925.679.406-34 ALDICEIA DE SOUZA SILVA, CPF nº 075.103.927-64 DEUZA MARQUES, CPF nº 904.583.897-49 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 28-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 25 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã