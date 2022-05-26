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Cartórios - 26/05/2022

Quinta-feira

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 01:00

Publicado em 

26 mai 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

26-05-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ORIVAL KRETLI – CPF/MF nº. 342.895.427-00 e Sra. ZENYTH SATURNINO DE SOUZA KRETLI – CPF/MF n.º 009.821.827-16, ora proprietários do imóvel situado na Avenida Agenor Luiz Henrique, 997, Centro, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO A PESSOA JURÍDICA N.º 06.1112.606.0000212-45 de 10 de maio de 2016 – Matrícula do Imóvel n° 5.881, Livro 02, desta Serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 26 de maio de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.05.25 16:50:00 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JAGUARÉ REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS Bel. Rômolo José Dagostini Oficial EDITAL DE INTIMAÇÃO Bel. Rômolo José Dagostini, Oficial titular do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaguaré-ES, por nomeação na forma da Lei, no uso de suas atribuições, etc... Em cumprimento ao disposto no §4º do Art. 26, da Lei 9.514/97, vem através do presente, INTIMAR GILBERTO FRANCISCO DO AMARAL – CPF:077.514.067-80, para pagamento das prestações vencidas do Contrato nº 805550000410, garantido por Alienação Fiduciária do imóvel situado na R. Luiz Facco, 19, LT19, QD32, Centro, Jaguaré - ES, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da 3º publicação deste Edital, junto a este Cartório, situado na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 444, Centro, Jaguaré-ES. O não pagamento poderá ensejar a consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26, caput, do mesmo diploma legal. Jaguaré-ES, 23/05/2022. Rômolo José Dagostini Oficial

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