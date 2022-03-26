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Cartórios - 26/03/2022

Sábado

Publicado em 

26 mar 2022 às 01:00

Publicado em 26 de Março de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

26-03-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado ALAN SILVA MACHADO – CPF XXX.XXX.X57-92, no endereço a seguir: • Rua Robson Dutra de Freitas, nº 65, Bairro Mata da Praia, Vitória/ES. Cep.: 29.065-640 NOTIFICO a Vossa Senhoria a comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 22 (Vinte e dois) de Agosto de 2.021. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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