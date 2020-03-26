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Cartórios - 26/03/20

Cartórios
Redação de A Gazeta

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Publicado em 

26 mar 2020 às 01:00

Publicado em 26 de Março de 2020 às 01:00

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Cartórios - 26/03/20

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Cartórios

CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE BOA ESPERANÇA-ES Av. Virgílio Simonetti nº 434  Ilmo Covre - Boa Esperança - ES - Cep: 29.845-000 Telefax: (27) 3768-1719 E-mail: [email protected] EDITAL DE INTIMACAO SUELEM DA SILVA COSTA, OFICIALA INTERINA DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA ES, vem, a requerimento do BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES, nos termos do art. 26 da Lei 9514/97, INTIMAR, ossucessores/herdeirosOZILIA DALFIOR CORRADI(falecida) CPF nº 080.253.997-10, sendo eles: o Sr. VALDECIR ANTONIO CORRADI CPF nº 881.134.427-15e a Sra NATHILE DALFIOR CORRADI CPF nº 133.754.807-33, com endereço no Córrego da Garrucha, zona rural, Boa Esperança/ES, a fim de que compareça nesta Serventia na Av. Virgílio Simonetti, 434, Ilmo Covre, Boa Esperança-ES durante o expediente de 2ª a 6ª feira das 9:00h às 18:00h, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da presente publicação, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos que encontram-se vencidos desde 15/10/2018 e 15/10/2019, estabelecidos na Cédula de Crédito Bancário nº 69223/1  BNDES/PRONAF/MULHER 2014/2015, registrada sob o nº R.2 na matrícula 3.642, livro 2 deste Cartório, que importavam em21/02/2020, no valor total de R$ 70.032,24 (setenta mil e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), sujeito à atualização monetária e aos juros de mora até a data do efetivo pagamento, e às despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação, imputáveis ao imóvel alienado fiduciariamente,além das despesas e cobranças de intimação, sob pena de ser promovida a consolidação da plena propriedade em nome do Credor Fiduciário (BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES). (Imóvel da matrícula nº 3.642, Lº 2, desta Serventia). OBS: O pagamento deverá ser feito em moeda corrente ou cheque administrativoem favor da BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES. A presente intimação está sendo feita por Edital, em virtude de não serencontradaa interessada no endereço citado, estando em local incerto, ignorado e não sabido. Dado e passado nesta Cidade de Boa Esperança, Estado do Espirito Santo, aos 20 de março de 2020 SUELEM DA SILVA COSTA Oficiala de Registro Interina

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