Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Cartórios - 25/12/2022

Domingo

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 01:00

Publicado em 

25 dez 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

25-12-22 - CARTORIOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 555kb
Baixar

Cartórios

CARTÓRIO DO 1° OFICIO DE ARACRUZ Endereço: Rua Fiori Terci, 253 - Bairro: De Carli - Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-2237 E-mail - [email protected] INTIMAÇÃO (S.F.I. Lei 9.514 de 20/11/97 Dr. Rubens Pimentel Filho, Oficial de Justiça do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoas Jurídicas, nomeado na forma da lei, etc., vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ROBERTO COELHO DE SOUZA, CPF 079.544.437-01, proprietário do imóvel situado, à Rua Copaíba, n° 31, Bairro Coqueiral, Aracruz -ES, CEP 29.199-051 a fim de que se dirija a esta serventia, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir da data de publicação do presente edital, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF). (CONTRATO HABITACIONAL N° 144440552792, firmado em 11/04/2014). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF e mais os emolumentos referentes à intimação. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do fiduciante não ter sido localizado no endereço indicado. Aracruz, 19 de dezembro de 2022. RUBENS PIMENTEL FILHO OFICIAL Horário de Funcionamento de 09:00 às 18:00hs.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados