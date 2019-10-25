Cartórios - 25/10/19

ANTONIO CARLOS SILVA JUNIOR - CPF: 019.900.847-70 Protocolo: 1119818 CHANSPORT INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 02.117.227/0009-02 Protocolo: 1119775 DANILO BREMER ALCANTARA - CPF: 117.952.907-30 Protocolo: 1119841 INSTALAGAS INST. E MANUT. GASES MED. - CNPJ: 15.410.287/0001-03 Protocolo: 1119845 LORRAINE JESUS DA SILVA - CPF: 151.644.997-54 Protocolo: 1119871 MARLENE DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 896.692.747-53 Protocolos: 1119729, 1119730, 1119731, 1119732 MAURINHO PEREIRA DA SILVA - CPF: 231.155.725-49 Protocolos: 1119733, 1119734, 1119735, 1119736 NELSON CANDIDO SERAFIM 02 - CPF: 403.951.547-15 Protocolo: 1119849 RBSRVICE LOG MAO DE OBRA - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1119746 WANDERLEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 025.242.595-28 Protocolo: 1119814 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 28 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 24 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): GRAZIELE CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 436.671.018-80 ELIMAR ASSIS DA SILVA - CPF: 081.249.947-65 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 25 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 24 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU  E.E.SANTO CNPJ/MF 29.989.944/0001-15  Rua Cel. Marcondes de Souza, 304, Centro Itaguaçu/ES  CEP 29.690-000. Tel. (27) 3725-1282 Fernanda Calmon Mantovanelli Monteiro  Oficial Interina Geiziana Marcelino  Escrevente Substituta e-mail: [email protected] EDITAL Faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que o JOSÉ CARLOS SILVA, brasileiro, aposentado, inscrito com o RG nº 6179-8 PMES e CPF 449.925.137-00, e MARIA DA PENHA NUNES, brasileira, costureira, inscrita com o RG 1.894.169 e CPF 978.078.427-68, convivente em união estável, residentes e domiciliados na Rua Derly Hackbardt Mattedi, s/n, Distrito de Palmeira, Itaguaçu/ES, CEP 29690-000, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.398, em data de 18/10/2019, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 226,31 m² (duzentos e vinte e seis metros quadrados) e Perímetro 62,39 mls, localizado à Rua Derly Hackbardt Mattedi, lote 3-A, quadra I, Distrito de Palmeira, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 02.02.002.1233.001, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Coronel Marcondes de Souza, 304, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itaguaçu/ES, 23 de outubro de 2019. ___ FERNANDA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO OFICIALA INTERINA

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 C. A. FERREIRA OTICA CRISTAL 2 CNPJ: 30.054.313/0001-93 CASA COLODETTI LTDA - EPP 1 CNPJ: 05.380.835/0002-19 DANIEL LECCO ROCHA 1 CNPJ: 14.819.963/0001-26 JHONNAT ALVES BASTOS 1 CPF: 103.569.397-66 JOSE GERALDO DA SILVA 1 CPF: 377.103.117-68 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 28 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 25 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã