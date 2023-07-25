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Cartórios - 25/07/2023

Terça-feira

Publicado em 

25 jul 2023 às 01:00

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

25-07- 23 - CARTÓRIOS.pdf

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Cartórios

Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficial Titular do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeada na forma da Lei, etc., venho a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. NOHADYA CRULHE RODRIGUES, CPF/MF: 103.952.237-84, proprietário do Imóvel situado à Rua Antônio Martins Pinto, nº 57, Idelza T. Borgo, Município de Montanha - ES, Cep: 29890-000, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF). Contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440542997, garantido por alienação fiduciária, firmado em 31/01/2014, na matrícula 5413, à folha 01, do Livro 2, neste Cartório de Montanha – ES. Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da devedora fiduciante NOHADYA CRULHE RODRIGUES, não ter sido localizado no endereço indicado. Montanha – ES, 19 de julho de 2023. Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular

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