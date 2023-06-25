Cartórios - 25/06/2023

MUCURICI CARTÓRIO 1 OFICIO EDITAL Acha-se neste Cartório do 1° Ofício da Comarca de Mucurici-ES Notificação Extrajudicial de Responsabilidade de CLAUDIOMIRO JORGE DA SILVA proprietário do imóvel Rural denominado SÍTIO BOA VISTA, Matriculado nesta Serventia sob nº 4026 do Livro 2, confrontante com Imóvel Rural denominado Fazenda SÃO GERALDO de propriedade de Emanuel de Oliveira, georreferenciado, para manifestação quanto a retificação da descrição do Imóvel georreferenciado descrito. Por não ser possível encontra-lo pessoalmente INTIMO-O para se manifestar no prazo de 15 dias contados a partir da data desta publicação. Mucurici-ES 25/06/2023 José Ferreira da Silva O Oficial

