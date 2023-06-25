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Cartórios - 25/06/2023

Domingo

Publicado em 

25 jun 2023 às 01:00

Publicado em 25 de Junho de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

25-06-23 - CARTORIOS.pdf

.
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Cartórios

MUCURICI CARTÓRIO 1 OFICIO EDITAL Acha-se neste Cartório do 1° Ofício da Comarca de Mucurici-ES Notificação    Extrajudicial de Responsabilidade de CLAUDIOMIRO JORGE DA SILVA    proprietário do imóvel Rural denominado SÍTIO BOA VISTA, Matriculado nesta Serventia sob nº 4026 do Livro 2, confrontante com Imóvel Rural denominado Fazenda SÃO GERALDO de propriedade de Emanuel de Oliveira, georreferenciado, para manifestação quanto a retificação da descrição do Imóvel georreferenciado descrito. Por não ser possível encontra-lo pessoalmente INTIMO-O para se manifestar no prazo de 15 dias contados a partir da data desta publicação. Mucurici-ES 25/06/2023 José Ferreira da Silva O Oficial

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