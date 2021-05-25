Cartórios - 25/05/2021

COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS EDITAL DE LOTEAMENTO Eleutério Conrado Paste, Oficial do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que GE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 39.689.818/0001-07, pessoa jurídica de direito privado, com contrato social arquivado na JUCEES sob o nº 32202690233, empresa com sede a Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Sala 1617, Centro, Vitória, ES, CEP 29010-250, depositaram neste Cartório do 1º Ofício, na Av. Domingos Perim, 234/103, Centro, cidade de Venda Nova do Imigrante, ES, os documentos necessários e exigidos pelo artigo 18 da Lei nº 6.766/79, para o registro de um loteamento denominado "Liberdade Caxixe", situado na zona urbana do Distrito de Alto Caxixe, neste Município de Venda Nova do Imigrante, ES, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, ES, através do Decreto nº 3.451/2020, de 08/04/2020, convalidado pelo Decreto nº 3.751/2021, de 18/03/2021, compreendendo 90 (noventa) lotes, com área de 29.273,78 m², distribuídos em 06 (seis) quadras, sistema viário com área de 14.152,41 m², área destinada a equipamentos urbanos de 2.605,61 m², área de servidão de 473,69 m², perfazendo uma área total de 46.505,49 m², que se confronta ao norte com terras de Rodofon Marques da Silva e outros, Antônio Dávoli, Romildo Marques da Silva, Lussembeg Machado e Córrego; ao sul com terras do Município de Venda Nova do Imigrante; ao leste com terras de Elimar José Dorzenoni e a oeste com terras de Silvana Cesconetti e outro, registrada neste Cartório sob R.3 de ordem, da matrícula nº 4094 de ordem, livro nº 2. O presente EDITAL atende às exigências do artigo 19, da Lei nº 6.766/79 e será afixado no lugar público de costume deste serviço registral e publicado por três dias consecutivos em jornal de veiculação diária e, as impugnações dos que se julgarem prejudicados deverão ser apresentadas dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da última publicação. Findo o prazo e não havendo impugnações, será procedido o registro do loteamento “Liberdade Caxixe". DADO E PASSADO nesta cidade, Município e Comarca de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Eleutério Conrado Paste Oficial Titular