Cartórios - 25/03/21

EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.342, com os seguintes dados: REQUERENTE: ÉLCIO NOGUEIRA DE SOUZA; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “uma área de terra, equivalente a 12,5 hectares, situado no lugar denominado “Bragança”, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina – ES, sob a Matrícula nº 5.041, do Livro 3-K, do serviço de Registro de Imóveis, pertencente à ARNALDO GIESEN. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Matrícula 5.041 do Livro 3-K. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Arnaldo Giesen. CONFRONTANTES: Leonardo Meirelles Herzog e Priscila de Jesus Costa Herzog; Maria Luzia de Jesus; Barjonas Amorim e Maria de Lourdes Leandro de Amorim; e Cirlei José Paulino e Arlene Maria Pelisson Paulino. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES, ou pelo telefone: (27) 3266-1058. Aos vinte e quatro dias do mês de Março de Dois Mil e Vinte e Um (24/03/2.021).Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina – ES, 24 de Março de 2.021. Prezado Senhor: ARNALDO GIESEN. Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.342, com os seguintes dados: REQUERENTE: ARNALDO GIESEN, brasileiro, casado, lavrador, residente neste Município; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “uma área de terra, equivalente a 12,5 hectares, situado no lugar denominado “Bragança”, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina – ES, sob a Matrícula nº 5.041, do Livro 3-K, do serviço de Registro de Imóveis, pertencente à ARNALDO GIESEN. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Matrícula 5.041 do Livro 3-K. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Arnaldo Giesen. CONFRONTANTES: limitando-se com terras pertencentes a Leonardo Meirelles Herzog e Priscila de Jesus Costa Herzog; Maria Luzia de Jesus; Barjonas Amorim e Maria de Lourdes Leandro de Amorim; e Cirlei José Paulino e Arlene Maria Pelisson Paulino. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Tendo em vista que V.Sa. consta como titular do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica o mesmo NOTIFICADO do pedido formulado. O transcurso do prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião de bem imóvel (Art.10, § 5°, Provimento 65/2017 do CNJ). Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. (Tel.: (27) 3266-1058). Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

