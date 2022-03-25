Cartórios - 25/03/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Cartório do 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis de Alegre-ES Franklin Monteiro Estrella Oficial EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça, foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por HEBER PORFÍRIO DA COSTA e ISABEL CRISTINA SILVA COSTA, autuado sob o n° 53.796 de protocolo em 12/03/2021, tendo por objeto o imóvel de propriedade de MARIA LUIZA DA SILVA E OUTROS matrícula nº 4.864 do Livro 2, que assim se descreve e caracteriza: 1) Imóvel rural, medindo 145.200,00m² (cento e quarenta e cinco mil e duzentos metros quadrados), situado no Córrego Arataca, distrito de Anutiba, Alegre-ES, confrontando-se com Estrada Pública, Nathália Charpinel Baldotto Vargas, Pedra da Arataca e Edson Porphirio da Costa. Pelo presente edital de intimação, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente nesta serventia situada à Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, Alegre-ES, CEP 29.500-000, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos da publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Alegre-ES, 23 de março de 2022. Edivania Miotto Leite Catabriga Substituta

EDITAL DE LOTEAMENTO FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, faz saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, nos termos da Lei nº 6.766/79, a sociedade empresária CIDADE JARDIM ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.952.326/0001-47, com endereço na Rua José Rodrigues da Silva s/nº, Vila Reis, Alegre-ES, foi requerido o registro do loteamento denominado “CIDADE JARDIM”, situado no lugar denominado “São Francisco”, Alegre-ES, contendo 82 lotes distribuídos em 2 quadras, totalizando 32.588,18m²; Sistema viário 8.237,57m², Servidões 3.560,63m², áreas institucionais 6.086,68m², Área Verde 5.680,14m², Área não edificante 2.950,59m², Área desmembrada 18.581,14m², área total geral 77.684,93m² objeto da matrícula 13.612 do Livro 2, conforme Decreto Municipal nº 12.385/2021 de 04/11/2021 processo administrativo nº 6493/2018. A documentação referente ao pedido se encontra no Cartório de Registro de Imóveis de Alegre-ES, na Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, CEP 29.500-000, à inteira disposição dos interessados. Assim, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, publica-se o presente edital, para que sejam apresentadas impugnações dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da terceira publicação deste edital. A perfeita forma e localização do imóvel encontram-se na planta abaixo. Alegre-ES, 21 de março de 2022, FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA Oficial

