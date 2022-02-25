Cartórios - 25/02/2022

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Lulcinéte Maria Calente Breda Oficiala Titular EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO) LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves -ES nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMA a Sra. ISABELA CAMILETTI BELLON, inscrita no CPF/MF Nº 055.410.157-23, a comparecer a este Serviço de Registro de Imóveis, sito à Rua Arlindo Costa, nº 128, Bairro Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves -ES, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da última publicação do presente Edital, para PAGAMENTO (PURGAÇÃO DA MORA) dos valores devidos em atraso, bem como os que vierem a vencer até a data do pagamento, acrescidos de juros convencionados e as custas de intimação referente ao CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH-SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO Nº 844441793689, registrado nesta serventia que tem como garantia o imóvel situado à Av. José Maria Camiletti, n° 20, Matilde, Alfredo Chaves -ES, cep: 29240-000- Matrícula n° 2.178, fls. 02/03 do Livro n° 2, desta Serventia Registral, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida e consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, conforme requerido pela CESAV/BU – Centralizadora Nacional de Suporte à Adimplência imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital, na forma da Lei. Alfredo Chaves -ES, 22 de fevereiro de 2022. A Oficiala. COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. MARIA SENHORA NERES DA SILVA – CPF/MF nº. 099.772.577-01 e Sr. JOSÉ DELVANDE MOREIRA DA SILVA – CPF/MF n.º 022.844.357-18, ora proprietários do imóvel situado na Rua Eunice de Sá, 257, Vila Verde, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO N° 8.4444.0640408-0 de 28 de maio de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 1.762 Livro 02, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 21 de fevereiro de 2022. ADRIANA LUCIA DE Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.02.17 10:35:56 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Darly Goese, brasileiro, nascido em 10/11/1950, aposentado, portador da carteira de identidade n° 714.915-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 653.856.677-49, viúvo e residente e domiciliado neste município, em Ponto Alto, s/n°, zona rural e Delimar Goese, nascido em 06/05/1975, portador da CNH n° 01039215599-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 042.353.257-01 e sua esposa Marian Aparecida Machado Goese, nascida em 18/08/1968, portadora da carteira de identidade n° 895.320-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 000.725.037-18, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste município, em Ponto Alto, s/n°, zona rural, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.967 do livro 1-H, de Uma parte de terra legitimada com 11,0 hectares e partes na casa, cafezal e pasto, parte de terra essa que se acha em comum com o comprador e sua irmã Irene, terreno esse que tem sua totalidade se divide ao Norte com o Rio Jucu, ao Sul com Augusto Goese, a Leste com Fernando Hollunder e a Oeste com Frederico Hollunder e transcrita sob o n° 1.835, às fls. 219 do livro 3-B, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Rodrigo Max Berger, inscrito no RNP: 11568695799. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 27/03/2020, o requerimento pelo qual os Srs. Natanael Alves Teixeira, nascido em 20/08/1951, empresário, portador da CNH n° 00403160766-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 379.664.217-91 e sua esposa Maria Edna Ferreira Teixeira, nascida em 08/04/1958, secretária, portadora da carteira de identidade n° 905.785-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 868.800.807-82, brasileiros, casados sob o regime de comunhão de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Goiabeiras, na Rua Armando Moreira de Oliveira, n° 150, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.967 do livro 1-H, de um terreno rural e legitimado, sito no lugar denominado Nova Almeida, nesta comarca, medindo a área de 12.244,45 m². (doze mil, duzentos e quarenta e quatro metros e quarenta e cinco decímetros quadrados) e perímetro de 625,55 m. (seiscentos e vinte e cinco metros e cinquenta e cinco centímetros), limitando-se, ao norte com a estrada vicinal, ao sul com imóvel pertencente ao espólio de Sebastião Quintão das Neves, ao leste com imóvel pertencente a Edna Glória Grobério Perim e ao oeste com imóvel pertencente a Deolindo Bassane, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, com Registro no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Edna Gloria Groberio Perim, brasileira, nascida em 27/12/1955, Auxiliar de Cartório, portador da carteira de identidade n° 303.266-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 474.838.577-49, viúva e residente e domiciliado neste estado, em Vitória, em Jardim da Penha, na Rua Ronaldo Scamoini, n° 501, Ed. Monte Eri, apto. 504 e André Groberio Lopes Perim, nascido em 26/09/1985, portador da CNH n° 03301920608-DETRAN/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 100.330.987-94 e sua esposa Lorena Melo Silva Perim, nascida em 23/05/1986, portadora da carteira de identidade n° 2.308.195-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 731.649.841-20, brasileiros, servidores públicos federal, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados neste país, no Distrito Federal, em Brasília, em Guará II, em QI 29, lote 03, apto. 403e Larissa Grobério Lopes Perim, brasileira, nascida em 14/04/1989, portadora da carteira de identidade n° 2.261.167-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 123.535.337-01, solteira e residente e domiciliada neste estado, em Vitória, em Jardim da Penha, na Rua Ronaldo Scamoini, n° 501, Ed. Monte Eri, apto. 504, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.972 do livro 1-H, de um terreno rural e legitimado, sito no lugar denominado Nova Almeida, nesta comarca, medindo a área de 4.279,48 m². (quatro mil, duzentos e setenta e nove metros e quarenta e oito decímetros quadrados) e perímetro de 286,23 m. (duzentos e oitenta e seis metros e vinte e três centímetros), limitando-se, ao norte com a estrada, ao sul com imóvel pertencente ao espólio de Sebastião Quintão das Neves, ao leste com imóvel pertencente a Joseni Farias Trindade e ao oeste com imóvel pertencente a Natanael Alves Teixeira, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Joseni Farias Trindade, nascido em 18/08/1951, encarregado de setor pessoal, portador da CNH n° 02032013209-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 376.995.127-15 e sua esposa Sandra Regina Vigan Trindade, nascida em 10/10/1957, doméstica, portadora da CNH n° 026081044444-DETRAN/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 072.525.917-51, brasileiros, casados sob o regime de comunhão universal de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Jabour, na Rua Engenheiro Cesar Dantas, n° 535, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.972 do livro 1-H, de um terreno rural e legitimado, sito no lugar denominado Nova Almeida, nesta comarca, medindo a área de 5.817,08 m². (cinco mil, oitocentos e dezessete metros e oito decímetros quadrados) e perímetro de 311,88 m. (trezentos e onze metros e oitenta e oito centímetros), limitando-se, ao norte com a estrada vicinal, ao leste com imóvel pertencente a Eduardo Caetano e ao oeste com imóveis pertencentes ao espólio de Sebastião Quintão das Neves e Edna Glória Grobério Perim, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, inscrito no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. José Vicente Gonçalves Filho, brasileiro, nascido em 27/06/1955, advogado, portador da carteira de identidade n° 1.750.166-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 218.803.526-72, casado sob o regime de separação total de bens com Aline de Oliveira Santos Gonçalves, nascida em 12/07/1988, pedagoga, portadora da carteira de identidade n° 11.390.128-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o n° 086.020.276-30 e residentes e domiciliados neste estado, em Venda Nova do Imigrante, em Residencial do Bosque, na Rua Bouganville, n° 200, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.967 do livro 1-H, de um terreno urbano sito na Rua Uliana, em Pedra Azul, Distrito de Aracê, nesta comarca, medindo a área de 8.580,45 m². (oito mil, quinhentos e oitenta metros e quarenta e cinco decímetros quadrados) e perímetro de 414,00 m. (quatrocentos e quatorze metros), limitando-se, pela frente com a Rua Uliana, pelos fundos com lotes urbanos pertencentes a Ozires Pizzol, Felipe Cardoso Vicente, Ilê Mutz, José Batista Vicente, Joelso Roberto da Silva, Maria Aparecida Perini, Ilê Mutz, Izildo Alvarino, Jair Destefani e Cácia Gonçalves Santos e Ivo Módolo e outros ocupantes, pelo lado direito com imóvel pertencente a Ivo Módolo, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Rural Engenharia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 27/03/2020, o requerimento pelo qual os Srs. Mário de Paula Ardisson, brasileiro, nascido em 01/01/1962, aposentado, portador da CNH n° 02341879604-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 751.338.497-53, solteiro e residente e domiciliado neste município, em Goiabeiras, em Zona rural, s/n; José Luiz Ardiçon, nascido em 29/08/1953, portador da CNH n° 02079465604-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 575.607.147-49 e sua esposa Benardete Coradini Ardiçon, nascida em 04/01/1953, portadora da carteira de identidade n° 904.172-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 986.569.617-72, brasileiros, aposentados, casados sob o regime de comunhão universal de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Cariacica, em Cruzeiro do Sul, na rua D. Pedro II, n° 1567, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.626 do livro 1-G, de um terreno rural sito em Goiabeiras, no Distrito de Paraju, nesta Comarca, medindo a área de 319.687,31 m2 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e sete metros e trinta e um decímetros quadrados) e perímetro de 2.305,08 m. (dois mil, trezentos e cinco metros e oito centímetros), limitando-se ao norte com imóveis pertencentes a Tarcísio Simmer e Mário de Paula Ardisson e outro, ao sul com imóvel pertencente a Paulina Clementina zahn, ao leste com imóveis pertencentes a Maria Elza Coelho Brandào e Alvimar Pinheiro Prates e ao oeste com imóveis pertencentes a José Henrique Kill e herdeiros de Jorge Kroling, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, com Registro no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 27/03/2020, o requerimento pelo qual os Srs. Natanael Alves Teixeira, nascido em 20/08/1951, empresário, portador da CNH n° 00403160766-DETRAN/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 379.664.217-91 e sua esposa Maria Edna Ferreira Teixeira, nascida em 08/04/1958, secretária, portadora da carteira de identidade n° 905.785-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 868.800.807-82, brasileiros, casados sob o regime de comunhão de bens e residentes e domiciliados neste estado, em Vitória, em Goiabeiras, na Rua Armando Moreira de Oliveira, n° 150, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 15 (quinze) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 42.967 do livro 1-H, de um terreno rural e legitimado, sito no lugar denominado Nova Almeida, nesta comarca, medindo a área de 12.244,45 m². (doze mil, duzentos e quarenta e quatro metros e quarenta e cinco decímetros quadrados) e perímetro de 625,55 m. (seiscentos e vinte e cinco metros e cinquenta e cinco centímetros), limitando-se, ao norte com a estrada vicinal, ao sul com imóvel pertencente ao espólio de Sebastião Quintão das Neves, ao leste com imóvel pertencente a Edna Glória Grobério Perim e ao oeste com imóvel pertencente a Deolindo Bassane, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico Jonas Gonçalves de Aguiar, com Registro no CFTA: 83602798615. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.022. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora

