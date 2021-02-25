Cartórios - 25/02/2021

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU – E.E.SANTO Marly Freitas de Aquino – Oficial Interina – Rafael Costa da Silva – Substituto CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 – Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES – CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 e-mail: [email protected] EDITAL jornal O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Marly Freitas de Aquino, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que LUIS TADEU BUTCOVSKY casado com JOELMA BARROSO BUTCOVSKY, brasileiros, casados aos 25 de novembro de 1997, sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados à Rua Romualdo Viera de Carvalho, Palmeira, Itaguaçu/ES, ele advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.287.607-18, ela de profissão lavradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 084.964.837-89, pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA do imóvel medindo 795,60m² (setecentos e noventa e cinco metros e sessenta centímetros quadrados) e Perímetro 136,98m, localizado à Rua Romualdo Vieira de Carvalho com a Rua José Clara Coelho, Distrito de Palmeira, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 02.02.004.0300.001., Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 6.822, 2-AE, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. MARLY FREITAS DE AQUINO OFICIAL INTERINA