Cartórios - 25/01/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): C S SANTOS ME - CNPJ: 39.337.530/0001-65 JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 27 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 24 de janeiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
BBG COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 21.527.731/0001-60 Protocolo: 1134779
CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CNPJ: 10.862.970/0001-50 Protocolo: 1134734
CLAUDINEI SPERANDIO - CPF: 002.972.807-08 Protocolo: 1134861
INNOVARE BR IND E COM LTDA EPP - CNPJ: 17.017.886/0002-60 Protocolo: 1134805
JOSE AVILINO INACIO - CPF: 034.516.987-57 Protocolos: 1134680, 1134681, 1134682, 1134683
JOSENIR BRAZ DE SOUSA - CPF: 019.762.777-36 Protocolo: 1134853
LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES E F - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1134752
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIAPAROQUIA - CNPJ: 27.054.162/0039-31 Protocolo: 1134730
WALDELIO DE CARVALHO SANTOS - TRANSPORTE - CNPJ: 24.627.136/0001-94 Protocolo: 1134733
WELLIGTON CONCEICAO CARDOSO - CPF: 793.113.776-00 Protocolo: 1134707
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 28 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 24 de Janeiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25
AMPERBRAS SISTEMAS ELETRICOS 1 CNPJ: 30.054.320/0001-95
GLEIDSON RODRIGUES DE JESUS 1 CPF: 155.871.867-25
JUDSON DE OLIVEIRA TIBURCIO 1 CPF: 108.300.396-86
LUCAS BATISTA SILVA 1 CNPJ: 32.701.015/0001-73
POINT CRISTAO PLANALTO SERRANO 1 CNPJ: 33.998.696/0001-46
UILIANE DA SILVA PEREIRA 1 CPF: 123.433.427-50
VANUZA PERUCHI EUFRASE 1 CPF: 099.675.467-94
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 28 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, segunda-feira, 27 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã