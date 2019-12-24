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Cartórios

Cartórios - 24/12/19

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 00:01

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 00:01

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Cartórios - 24/12/19

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Cartórios

Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): DEVALDO VIANA DE PAULA, CPF nº 134.988.817-60 ELDO LOURENCO DA SILVA, CPF nº 019.885.387-42 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 26-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 23 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã

Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 AMPERBRAS SISTEMAS ELETRICOS 1 CNPJ: 30.054.320/0001-95 COMERCIAL SIQUEIRA SANTOS MATERIAL DE CO 1 CNPJ: 33.913.135/0001-05 SCHEILA CARLA BARBOZA VIEIRA 1 CNPJ: 13.395.834/0001-95 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 30 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

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