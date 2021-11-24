Cartórios - 24/11/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO Vinícius Ribeiro Cazelli, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, na forma da lei, etc..... FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião neste Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, protocolo de n. 15.983, com os seguintes dados: Requerente: Ricardo R**** S******* Perim, CPF n. ***.***.147-85, CI. RG. n. M *.***.*99 SSP/MG, filho de R****** Perim e Flávia R**** S******* Perim, nascido aos **/**/1992, empresário, brasileiro, solteiro, capaz, residente e domiciliado na Av. Jones dos Santos Neves, n. *** - Ap. 101 - Centro, em Marataízes - ES. Identificação do imóvel usucapiendo: Um terreno urbano, medindo 367,25 m² e o perímetro de 87,70 m que se inicia no vértice (E) 309.664,19 - (N) 7.671.675,53, situado na Rua John Kennedy, n. 258 - Centro, CEP 29.345-000, em Marataízes - ES, contendo como benfeitoria um galpão comercial nele existente, cadastro na Prefeitura local com a inscrição imobiliária de n. 01.01.041.0120.001. Transcrições do imóvel: Transcrição n. 10.542 de ordem, fl. 35, do livro 3/J, de Transcrição das transmissões, de 18/06/1963 e Transcrição n. 10.711 de ordem, fl. 70, do livro 3/J, de Transcrição das transmissões, de 17/09/1963 ambas do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Itapemirim - ES. Titulares de direitos reais do imóvel usucapiendo: Antônio de Oliveira Santos, casado, residente na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim - ES (dados desconhecidos) e Venancio Gomes Filho, casado, residente na Cidade de Astrofo Dutra - MG (dados desconhecidos). Confrontantes: Ricardo R**** S******* Perim, CPF n. ***.***.147-85 (Matr. 5777); Renata Maria M****** V*** Farich, CPF n. ***.***.317-15 (Matr. 8430); Sônia P****** Laviola, CPF n. ***.***.516-49 (Matr. 6114); Waldemar J****** ** Paula, CPF n. ***.***.507-78 (Matr. 1709); Sônia P****** Laviola, CPF n. ***.***.516-49 (Matr. 6113); e Ana Lucia L***** Linhares, CPF n. ***.***.997-45 (Matr. 7888). Modalidade de usucapião: Usucapião Extraordinária. Tempo de posse alegado pelo requerente: Superior a dez (10) anos. Pelo presente edital de intimação, ficam intimados os titulares do direito real ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS e VENANCIO GOMES FILHO, desconhecidos e em local incerto e não sabido, terceiros eventualmente interessados para se manifestarem ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente neste Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o transcurso de 60 (sessenta) dias desta publicação, ficam advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, situado na Rua Raimundo Lima, n. 32 - Bairro Areias Negras, na Barra do Itapemirim, telefone: 28 3532 3736, endereço eletrônico: [email protected], em Marataízes - ES. Dado e passado, neste Município e Comarca de Marataízes - E. Santo, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. O Oficial. Vinícius Ribeiro Cazelli.