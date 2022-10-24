Cartórios - 24/10/2022

CARTORIO DO PRIMEIRO OFIC O DE ITAGUAÇU — E.E.SANTO CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 — Rua Bernardino Monteiro, 31, Centro Itaguaçu/ES — CEP 29.690-000. Tel. (27) 99969-1333 E-mail: cartoriolitač hotmail.com Marly Freitas de Aquino — Interina INTIMAÇÃO Na qualidade de Oficiala Interina do Registro geral de Imóveis da Comarca de Itaguaçu/ES, segundo as atribuiçöes a mim conferidas pelo § lº, do artigo 26, da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997 e atendendo ao requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme Ofício n° 811/2022 — CESAV/BU, datado de 03 de fevereiro de 2022, venho pela presente proceder esta INTIMAÇÃO para que Vossa (s) Senhoria (s) satisfaça (m) as prestações/encargos que se encontram vencidos, originários do Contrato Particular com Força de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienaçño Fiduciária sob n° 1.4444.1562374-2, do objeto R-6, na matrícula n° 5.890, Livro 2-AA, desta Serventia. referente ao imóvel APT n° 02, edilìcado sobre o lote urbano n°02, quadra 09, situado na Rua Henrique Novaes, Centro, nesta cidade de Itaguaçu/ES. Inlõrmo. ainda, que o valor total do débito indicado pela Credora Fiduciária importa em R$11.670,98 (onze mil, seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos), referente às prestações vencidas e não pagas em 09/09/202 I à 09/01/2022, respectivamente, atualizados ate 03/02/2022, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas relativas aos emolumentos incidentes pela realização desta intimação. Assiin, solicito o comparecimento de Vossa (s) Senhoria (s) na sede do Serviço de Registro de Iinóveis. localizado à Rua Bernardino Monteiro, n° 31, Centro, Itaguaçu/ES, das 09:00 às 18:00 horas, para eł“etuar o pagamento do débito acima indicado, no prazo improrrogável de quinze (15) dias contados do recebimento desta. ficando ciente(s) de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, permitirá ao credor/fiduciário exercer o direito de ver rescindido o contrato acima referido, consolidando a propriedade plena em nome da credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos termos do artigo 26, § 7º, da supracitada Lei. Caso já tenha sido efetuado o pagamento do débito acima referido, peço a gentileza de desconsiderar esta intimação. Itaguaçu/ES, 18 de outubro de 2022. DIONATAN FERREIRA DA SILVA- CPF N° 137.604.467-60 RUA HENRIQUE NOVAES, APT NO 02 — CENTRO ITAGUAÇU/ES, CEP.29.690-000 Ciente (s) em: / /2022, conforme assinatura,





Oficial do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Mucurici-ES EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL DE TERCEIROS INTERESSADOS OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MUCURICI-ES EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- PARA CIÊNCIA E CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Protocolo nº 17936 JOSÉ FERREIRA DA SILVA, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mucurici-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por ELNICE RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileira, maior, capaz, aposentada, viúva, não convivente em união estável, inscrita no CPF 069.111.747-08, filha de José Rodrigues Pinheiro e Altamira Rodrigues de Oliveira, natural de Mucurici-ES, nascida aos 01/09/1946, residente e domiciliada à Rua Benjamim Mendes de Souza, 251, centro no distrito de Itabaiana, Município de Mucurici, tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Imóvel Rural situado no Córrego do Santaninha, no Distritto de Itabaiana, Município e Comarca de Mucurici-ES, medindo a área 5.9651ha, limitando-se pelos diversos lados com Airson de Eugenio Freitas e irmãos e Claudivaldo Mendes de Souza anteriormente de propriedade de WERNNER NUNES VEIGA e GUINTER NUNES VEIGA - Matrícula nº 2901 do Livro 2). O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si há mais de 14 anos, somadas aos seus antecessores ultrapassa 20 (vinte) anos, com justo título, de posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, exercida a justo título e boa-fé. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta serventia, que funciona à Rua Zelita Ribeiro de barros nº 05 Bairro Planalto, Mucurici-ES no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (27) 3751-1412, Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Mucurici-ES 21 de Outubro de 2022. Ao Oficial, José Ferreira da Silva.

